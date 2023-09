O SLUČAJU U KOJI JE UPELET RATNI ZLOČINAC OGLASILO SE TUŽILAŠTVO: "Tukao me pištoljem u glavu, a neće ni odgovorati za to"

Više javno tužilaštvo u Somboru oglasilo se povodom tvrdnji da je Radisav Ćorović iz Vrbasa pretučen i teško povređen od strane Petra Ćirića, osuđenog ratnog zločinca iz Ovčare kod Vukovara, pre osam meseci u njegovoj kafani.

Naime, Ćorović je teško povređen u januaru kada ga je, kako on kaže, mučki pištoljem po glavi pretukao Petar Ćirić, kada mu je bio gost u kafani, nakon čega je tri dana proveo u komi. Incident se dogodio, podsetimo, u noći između 19. i 20. januara u kafani koja je navodno u vlasništvu Ćirića. Naime, u ispovesti za Kurir Ćorović kaže "da je jedva izvukao živu glavu nakon što je u kafanu sasvim slučajno svratio."

radisav ćorović u beloj majici sa prijateljem neposredno pre tuče foto: Privatna Arhiva

- Više javno tužilaštvo u Somboru zaprimilo je na nadležno odlučivanje prigovor punomoćnika oštećenog, advokata Radović Dalibora iz Vrbasa, koji prigovor je izjavljen protiv rešenja Osnovnog javnog tužilaštva u Vrbasu od 3. avgusta 2023. godine, kojim je odbačena krivična prijava MUP-a RS PU Novi Sad PS Vrbas, podneta protiv osumnjičenog Petra Ćirića iz Vrbasa, zbog krivičnog dela teška telesna povreda o kom prigovoru još uvek nije doneta odluka - naveli su iz VJT u Somboru za Kurir.

Pa da podsetimo, Ćorović je naveo šta je prethodilo svađi i kafanskoj tuči, od koje je kako on tvrdi, jedva ostao živ.

radisav ćorović tvrdi da je tri dana nakon toga bio u komi foto: Privatna Arhiva

- Ćirić je sedeo za tim šankom i počeo da mi dobacuje "da sam ja došao tu da izvidim situaciju" kao i da sam "špijun" aludirajući na to da je moj rođak policijski službenik. Pokušao sam da ga urazumim i rekao sam: "Pero mani me, ja nisam iz te priče. Došao sam da popijem pivo i idem" na šta je on burno reagovao - rekao je ranije Ćorović i dodao da je ubrzo dobio patine u hodniku kafane i da je tada zadobio fakturu lobanje na dva dela od udaraca pištoljem po glavi i da je proveo tri dana u komi.

petar ćirić, kako tvrdi ćorović tukao ga je pištoljem po glavi u svojoj kafani foto: Privatna Arhiva

Ćirović je rekao da je njemu odluka Osnovnog javnog tužilaštva u Somobru gde je odbačena prijava teško pala i da ne želi, kako on tvrdi da sve prođe nekažnjeno, pa se u dogovoru sa advokatom odlučio da žalbu priloži Višem javnom tužilaštvu u Somboru.

Oglasilo se tužilaštvo Predmet poslat Višem tužilaštvu u Somboru Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Vrbasu potvrdili su za Kurir da je krivična prijava koja je podneta protiv Petra Ćirića odbačeana. - Osnovno javno tužilaštvo u Vrbasu povodom događaja koji se desio u noći između 19. i 20. januara 2023. u Vrbasu formiralo je predmet po krivičnoj prijavi oštećenog Radisava Ćorovića od 14. februara 2023. koju je isti podneo protiv osumnjičenog P. Ć. zbog osnbova sumnje da je učinio krivično delo teške telesna povreda gde je nakon produženih radnji ovo tužilaštvo donelo rešenje o odbačaju krivične prijave, na koje rešenje je punomoćnik oštećenog uložio prigovor, te se spisi predmeta nalaze u Višem javnom tužilaštvu u Somboru na daljem postupanju - naveli su iz OJT Vrbas.

