ŽENA SRETKA KALINIĆA PREKRŠILA ZAKON ZBOG "LJUBAVNE SOBE"! Slagala notara da je u vanbračnoj zajednici sa zemuncem!

Protiv J. M. (27), supruge Sretka Kalinića (49), podneta je krivična prijava Drugom osnovnom tužilaštvu, pod optužbom da je ona pre braka sa Kalinićem slagala notara da je sa njim u vanbračnoj zajednici kako bi dobila dozvolu da sa njim bude u "ljubavnoj sobi"!

Sumnja se, međutim, da je ona prevarila notara jer u tom periodu nije bila u vezi sa Sretkom, pa joj sada preti robija i do pet godina, prenosi Informer.

Prema saznanjima od izvora iz istrage, zloglasni egzekutor zeunskog klana Sretko Kalinić i J. M. su se upoznali 2022. godine i to tako što su pričali preko telefona ili su jedno drugom slali pisma.

- Istraga je utvrdila da je osumnjičena 26. januara ove godine sa svedocima otišla kod notara i slagala da je sa Kalinićem u vanbračnoj zajednici i to uprkos tome što ga do tada nikada u životu nije ni videla. Notar joj je overio ovlašćenje, koje je J. M. zatim odnela u sud nadajući se da će dobiti dozvolu da sa Kalinićem koristi "ljubavnu sobu". Međutim, dozvola joj nije izdata, jer je bilo jasno da je u pitanju prevara. Naime, Kalinić je već 13 godina u Zabeli, a za to vreme nijednom se J. M. nije pojavila i predstavila kao njegova vanbračna supruga - tvrdi izvor i dodaje.

foto: YouTube prtscr / RTV

- Osumnjičena J. M. je 7. aprila saslušana u policiji i tom prilikom je priznala da je slagala notara da je sa Kalinićem u vanbračnoj zajednici. Ona je rekla da se zaljubila u njega i da je govorila neistinu kako bi se sa Sretkom videla u "ljubavnoj sobi" - navodi izvor.

Njoj se na teret stavlja krivično delo navođenje na overavanje neistinitog sadržaja, za koje je zaprećena kazna od tri meseca do pet godina zatvora. Ona će u Drugom osnovnom tužilaštvu biti saslušana 25. septembra.

Podsetimo, sud je ipak Kaliniću i J. M. dozvolio da se venčaju što su oni učinili početkom jula u KPZ "Zabela" u Požarevcu u prisustvu gradskog matičara i kumova, ali pod budnim okom stražara Sedmog paviljona u kojem Kalinić izdržava kaznu od 40 godina zatvora.

Venčanje je slikao zatvorski fotograf, a mladenci su posle ceremonije dobili pravo na "ljubavnu sobu". Kalinić je za kuma odabrao Nenada Bujoševića Ramba (53), bivšeg pripadnika JSO, koji je već 22 i po godine u samici, jer je sud peti put odbio njegov zahtev za puštanje na uslovnu slobodu.

Presudio i Skoletu 2000. godine... Sretko Kalinić foto: PICTURE PRESS EUROPE / Sipa Press / Profimedia, Privatna Arhiva

Mlada je došla u društvu svog druga koga je izabrala za kuma. Zatvorski stražari su diskretno držali celu ceremoniju na oku i brinuli da sve protekne u najboljem redu jer je Kalinić jedan od najbolje čuvanih zatvorenika u Sedmom paviljonu požarevačke "Zabele", gde izdržava maksimalnu zatvorsku kaznu zbog zločina zemunskog klana.

Sve otkriva u knjigama

Inače, Sretko Kalinić piše i drugu knjigu u kojoj će, kako je najavio, napisati sve detalje sa venčanja. On je u svojoj prvoj knjizi "Zemunski klan - ko je ko" objavio do tada ne poznate priče o ovoj bandi.

Na duši ima osam ubistva

Sretko Kalinić osuđen je na 35 godina za učešće u atentatu na premijera Zorana Đinđića, ali i na dodatnih 40 godina zbog svih svirepih ubistava koje je počinio kao član "zemunskog klana". Na njegovom nišanu našli su, pored Zorana Uskokovića Skoleta, Todor Gardašević, braća Sredoje i Zoran Šljukić, Jovan Guzijan, Rade Cvetić, Branislav Lainović i Ivica Nikolić. Sretko Kalinić dugo vremena vešto se krio od policije, ali je 2008. godine uhapšen u Hrvatskoj nakon svađe i pucnjave s drugim odbeglim "zemuncem" Milošem Simovićem.

(Kurir.rs / Informer)