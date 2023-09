USPEO JE DA DODIRNE NEBO! I SADA JE GORE SA ANĐELIMA Potresne reči direktora firme u kojoj je radio stradali planinar iz Trstenika

Zavoleo je tu prokletu visinu, ali ne onu kojoj mnogi danas teže, kao što su moć, slava i drugo, već onu pravu, istinsku, prirodnu, planinarsku, a uspeo je i da je dodirne.. Da dodirne nebo. I sada je gore, sa anđelima... Neka ti je večna slava i hvala, maleni dečače.. Ali prerano je bilo sve ovo, Pero, prerano - napisao je Dušan Erić, direktor firme JP za uređivanje građevinskog zemljišta "Trstenik", u poslednjem pozdravu prijatelju i kolegi, Petra N. (32) koji je tragično nastradao na planini Velež u Bosni i Hercegovini.

- Poštovani prijatelji, u ime JP za uređivanje građevinskog zemljišta "Trstenik" , svih kolega i svoje lično, izražavam najdublje saučešće u bolu sa porodicom našeg Petra N., dobrog i mirnog dečka, vrednog kolege, uvek spremnog da pomogne, vrsnog mladog građevinskog inženjera pred kojim je bila blistava budućnost, a po potrebi i ličnog vozača (samo sam u njega imao poverenje da me vozi, da ne zamere drugi) jer je uvek bio smiren, i kad smo u vanrednoj po noći išli na teren da pomažemo našim sugrađanima i u redovnim obavezama, večitog flegmana (iako znam kakve je i on unutrašnje borbe vodio kao i svi mladi ljudi) - napisao je Dušan u svojoj objavi.

"To me najviše boli"

Dušan se dotakao i Petrove želje da osnuje porodicu, što nažalost nije dočekao.

- Nedostajaće njegovo 'Ma može', kao odgovor na pitanje da li je nešto moguće odraditi. I moglo je. Gotovo uvek. I ono nemoguće. Dok su neki nezadovoljni pojedinci ležali pod bagerima dok smo im dovodili asfalt do kuće, rekao sam mu 'e, pusti, hajmo do jedne obližnje crkve, kaže legenda, da upalimo sveće za zdravlje i da nam ako može bar to pomogne da se oženimo'. A maštao je i kao i svaki normalan čovek o zasnivanju porodice... a to najviše boli - dodao je Dušan.

"Vratio se u svoj rodni kraj i tu planirao budućnost"

Dušan ističe da je Petar bio vredan i darežljiv čovek koji je voleo da pomaže, kao i da je uspeo da sačuva onu istinsku visinu koju retki mogu da dostignu.

- A znam da je bio privržen svojoj i jedan od retkih mladih ljudi koji se nakon školovanja vratio u svoj rodni kraj i tu želeo i planirao svoju budućnost i nije se stideo da pomaže svojima u poljoprivrednim radovima, u vreme kada se mnogi mladi foliraju i glume ono što nisu. Ali, u međuvremenu, zavoleo je tu prokletu visinu, ali ne onu kojoj mnogi danas teže, kao što su moć, slava i drugo, već onu pravu, istinsku, prirodnu, planinarsku, a uspeo je i da je dodirne.. Da dodirne nebo. I sada je gore, sa Anđelima... Neka ti je večna slava i hvala, maleni dečače.. Ali prerano je bilo sve ovo, Pero, prerano - završio je Dušan i podelio fotografiju svog prijatelja na društvenim mrežama.

Pronađen mrtav na planinarenju

Podsećamo, Petar N. (32), planinar iz Srbije, poginuo je u subotu na planini Velež, u Bosni i Hercegovini. Petar je, po pretpostavkama, boravio na planini sa prijateljima, grupom planinarskog kluba "Pogled" iz Trstenika.

U toku je istraga o detaljima nesreće, kao i razlozima pod kojim je izgubio život.

Slučaj je prijavljen Policijskoj stanici Nevesinje oko 19.15 časova, a pripadnici Gorske službe spasavanja RS i Civilne zaštite opštine, zajedno sa Helikopterskim servisom RS uspeli su da izvuku telo nastradalog mladića.

Po zanimanju je građevinski inženjer, a bio je zaposlen u Javnom preduzeću za uređenje građevinskog zemljišta u Trsteniku.

