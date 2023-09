ČOVEK KOJI JE BIO U DRUŠTVU ĆERKE EVE RAS neposredno pred njenu TAJANSTVENU SMRT: Video sam da nešto nije u redu po JEDNOJ STVARI

Krajem 80. godina, pored boksarskog ringa, počeo je da radi na obezbeđivanju klubova, ali i veoma važnih ličnosti. Taj put ga je doveo do grada svetlosti Pariza, kojimu je i danas druga kuća.

Nebojša Neša Milovanović srpski bokser, kik bokser i član obezbeđenja pariških noćnih klubova ispričao je u emisiji Crna Hronika na Kurir televiziji kako je izgledao njegov susret sa pokojnom ćerkom glumice Eve Ras, Krunom, neposredno pred njenu smrt.

- Mene su upoznali drugari sa njom koji su držali našu radio stanicu. Zamolili su me da je vodim negde po Parizu, da negde izađe. Ja sam radio u jednoj mnogo dobroj diskoteci na sto kilometara od Pariza. Čuo sam se telefonom sa njom, našli smo se i odveo sam je tamo. Bila je sa mnom celu noć i sve vreme smo se šalili - rekoa je Milošević.

Uočio je s kim se je Kruna Ras u diskoteci uspostavlja kontakt.

- Video sam s kim se ona družila dok sam ja radio. S kim je prilazila da se upozna. Mislim da je, mada neću da tvrdim ništa, nešto konzumirala. Ja sam je vratio kući oko 7, 8 ujutro i ostavio sam je na jednom trgu. Posle par dana ja vidim da mi se ne javlja. Onda su me zvali ovi momci iz radia i pitali me gde sam je ostavio. Rekao sam im na trgu Nacion. Prošlo je još dan dva kada su me obavestili da su je pronašli mrtvu. Prvo sam pomislio: "Nemoguće". Ali po tome s kim je kontaktirala u diskoteci videlo se da tu nešto nije u redu.

