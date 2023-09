REKLI MU “ALO BRE TI” I ODMAH KRENULI DA GA UDARAJU Filip se vratio i ubio Stefana! Svedoci ubistva u Nišu otkrivaju DETALJE UŽASA

Suđenje Filipu Petroviću (31) okrivljenom da je 13. avgusta prošle godine u noćnom klubu u ulici 7. jula u Nišu ubio Stefana Stefanovića (26) i teško ranio njegovog druga Milana Cvetkovića nastavljeno je saslušanjem svedoka tog tragičnog događaja.

Od troje pozvanih svedoka, pred sudskim većem se pojavila samo Ivana Kocić koja je kobne noći u noćnom klubu bila u provodu sa društvom.

Ona je kazala da je atmosfera u klubu bila odlična, da nije bilo svađe niti bilo kakvih drugih nagoveštaja da će se tragedija dogoditi.

“Moja prijateljica i ja smo u toku večeri pošle iz separea ka toaletu, ali smo kod šanka oborile čašu koja je pala na pod i slomila se. Bila je glasna muzika i gužva tako da ne znam koja je od nas dve oborila čašu. Nastavile smo dalje ka toaletu, a Filip, koga poznajem od ranije, krenuo je za nama. U toalet su za nama sišla tri mladića koje nisam poznavala. Jedan od njih je viknuo Filipu: “Alo bre ti” i odmah krenuli da ga udaraju”, izjavila je Kocić.

Prema njenim rečima, Filip je, dok su ga udarali, držao ruke pored glave, jer su ga tri mladića udarala najviše tu udarala.

“Ja sam pokušala da ih razdvojim, vikala sam da stanu, da on nije razbio čašu, da smo je mi oborile. Pjeskala sam rukama kao kad tapšete, govorila sam da stanu, ali nisu. Neko od njih me je udario u nogu, ali to nije bilo namerno, nego u tuči. Pokušala sam da ih razdvojim jer mi je bilo žao Filipa i plašila sam se da tuča ne pretvori u nešto gore, što se na kraju dogodilo. Oni su prestali da ga udaraju i vratili se u kafić, a Filip je ušao u toalet. Kada je izašao lice mu je bilo otečeno od udaraca, a ništa nije imao u rukama. Pitala sam ga kako je, ali mi nije odgovorio”, navela je Kocić.

Ona je kazala da se obezbeđenje u tom času pojavilo u toaletu i da im je Filip rekao da će im pokazati momke koji su ga napali.

“Drugarica i ja smo se zadržale još u toaletu, ali smo čule kako se u noćnom klubu lome čaše. Kada smo se popele uz stepenice videle smo mladića kako leži u lokvi krvi, dok Stefana nije bilo. Odmah smo izašle i otišle u drugi kafić. Nisam znala šta se dogodilo i da je Stefan mrtav sve do ujutru, dok mi otac to nije rekao”, izjavila je Kocić.

Za momke koji su učestvovali u tuči, Kocić je kazala da ih nikada ranije nije videla, dok je Filipa poznavala godinu i po dana ili dve, pošto je i on često vikendom izlazio u isti noćni klub.

Prema navodima optužnice pokojni Stefan i njegovi prijatelji, Andrija Mitrović (20) i Milan Cvetković (40) napali su i tukli Filipa u toaletu noćnog kluba, a kada su se vratili u kafić i stali ponovo za šank, ovaj je došao do njih i potegao nož. Od ubodne rane u predelu grudi Stefan je preminuo na licu mesta, dok je Milan zadobio ubodnu ranu u predelu jetre i operisan je.

Na prethodnom ročištu Petrović je izrazio žaljenje i rekao da nije imao nameru da bilo koga ubije, dok su Andrija i Milan potvrdili da su „nekoliko puta“ udarili Filipa uz objašnje da su to učinili jer im je upućivao ružne reči i psovao „majku seljačku“.

Više javno tužilaštvo tereti Petrovića za teško ubistvo počinjeno pod dejstvom kokaina i alkohola, a u stanju znatno smanjene uračunljivosti, dok su Andrija i Milan optuženi za nasilničko ponašanje jer su neposredno pre kobnog događaja učestvovali u tuči u kojoj je Petrović prebijen.

Ubijeni Stefanović radio je kao radnik obezbeđenja u Univerzitetskom kliničkom centru i svi su ga poznavali kao dobrog mladića i odgovornog ranika.

Glavni pretres biće nastavljen saslušanjem ostalih svedoka 6. oktobra.

