KRVAVA NOĆ KOJU NIŠLIJE NE ZABORAVLJAJU: Pretukli ga u toaletu noćnog kluba, Filip se vratio s nožem i ubio Stefana! OVO su iskazi

Iskazima okrivljenih, Filipa Petrovića (31), Andrije Mitrovića (20) i Milana Cvetkovića (40) u Višem sudu u Nišu danas je održano prvo ročište u sudskom procesu za ubistvo Stefana Stefanovića (26) iz Pukovca kod Doljevca.

Stefanović je 13. avgusta prošle godine ubijen u noćnom klubu u ulici 7. jula u Nišu, dok je Milan Cvetković teško ranjen.

Prema navodima optužnice, pokojni Stefan i njegovi prijatelji Andrija i Milan, napali su i tukli Filipa u toaletu noćnog kluba, a kada su se vratili u kafić i stali ponovo za šank, ovaj je došao do njih i potegao nož.

Od ubodne rane u predelu grudi Stefan je preminuo na licu mesta, dok je Milan zadobio ubodnu ranu u predelu jetre i operisan je. Više javno tužilaštvo tereti Petrovića za teško ubistvo počinjeno pod dejstvom kokaina i alkohola, a u stanju znatno smanjene uračunljivosti, dok su Andrija i Milan optuženi za nasilničko ponašanje jer su neposredno pre kobnog događaja učestvovali u tuči u kojoj je Petrović prebijen.

Petrović je na današnjem ročištu izrazio žaljenje i rekao da nije imao nameru da bilo koga u klubu ubije.

"Žao mi je. Bolje da se meni desilo, nego ovim ljudima. Ništa od ovog što se se desilo nije smelo da se desi. Nisam poznavao nikoga od njih, nisam sa njim nikada bio u sukobu", istakao je Petrović.

Okrivljeni je naveo da je trojicu momaka koji su ga napali u toaletu noćnog kluba viđao povredmeno u gradu, pošto su izalzili u iste klubove, ali da nije znao njihova imena.

"Dve devojke su me pitale gde se nalazi toalet i pošao sam ispred njih do tamo. U toaletu su me napale tri osobe. Ne znam ko me je prvi udario, ali mi se od udaraca zamutio vid, bolela me glava i celo telo, a nisam mogao da se orijentišem. Nož mi je bio u džepu jer sam prilikom izlaska u grad obukao pantalone u kome se nalazio. Nosio sam povremeno nož sa sobom otkako su me neki momci, kad sam se 2020. godine vraćao uveče sa košarke, bez ikakvog razloga presreli i izvadili nož na mene", rekao je Petrović.

Na zahtev višeg javnog tužioca da objasni kako je izgledao nož i koliko je bilo dugo sečivo, s obzirom na to da nož nikada nije pronađen, Petrović je rekao da se ne seća i da ne može da kaže kolika je dužina sečiva, zato što ga nikada ranije nije upotrebio.

Milan Cvetković koji je kobne noći u klubu teško ranjen takođe je potvrdio da se njegovi drugovi nisu lično poznavali sa Petrovićem, a da ga on nije poznavao ni iz viđenja.

"Nas trojica smo stajali pored pulta, a neko je oborio čašu i piće sa ledom se prosulo po mom vratu i leđima. Pošao sam u toalet da se obrišem, a Stefan je pošao za mnom, dok Andriju u tom trenutku nisam video. Filip je stajao ispred ulaza u muški toalet, okrenuo se i počeo da nas vređa, drao se i mlatarao je rukama. Psovao nas je, psovao nam je 'majku seljačku'. Uhvatio sam ga za ruku i gurnuo da bi ušao u toalet, a u tom trenutku su se umešali Stefan i Andrija i udarali ga. Razdvajao sam ih, nije bilo razloga za tuču i nisam hteo da nas policija zbog toga pohapsi. Ja nisam zadao nijedan udarac Stefanu", izjavio je Cvetković.

On je kazao da je nakon tuče Filip ostao na nogama i nije bio krvav, tako da on smatra da nije zadobio ozbiljne udarce jer bi u protivnom pao na pod.

"Kada smo se posle tuče popeli iz toaleta u klub nismo odmah otišli kućama, jer smo morali da platimo piće koje smo te večeri popili, a i da pokupimo telefone i ključeve od kola. Nisam primetio kada nam je Filip prišao i nisam video nož. Osetio sam sam ubod. Od tuče do toga prošlo je samo nekoliko minuta, tri, četiri možda", naglasio je Cvetković.

Andrija Mitrović potvrdio je na ročištu da je u klubu više puta udario rukama i kolenima Petrovića.

"Nisam video kada je Filip sišao u toalet sa devojkama, ali kada sam video da su Stefan i Milan sišli, sišao sam i ja. Filip nam je upućivao ružne reči, psovao nam je 'majku seljačku' pa smo ga Stefan i ja napali. Stefan ga je prvi udario, pa onda ja. Ne znam koliko puta sam ga udario, ali sigurno više puta. U toaletu je bila jedna devojka koja je navijala za nas i govorila 'bravo, bravo' što smo tukli Filipa. Uplašio sam se zbog tuče i po izlasku iz toaleta otišao sam u park preko puta kluba. Tu sam bio neko vreme i onda sam od gostiju kluba, a bilo ih je puno, čuo da se dogodila tragedija i da su oba moja druga povređena. Pozvao sam taksi i otišao u bolnicu. Tamo sam čuo da je Stefan preminuo", izjavio je Mitrović.

Ubijeni Stefanović radio je kao radnik obezbeđenja u Univerzitetskom kliničkom centru i svi su ga poznavali kao dobrog mladića i odgovornog radnika. Naredno ročište u sudskom sporu protiv Petrovića, Mitrovića i Cvetkovića (40) zakazano je 6. jul. Današnjem ročištu prisustvovao je veliki broj rođaka i prijatelja nastradalog mladića.

