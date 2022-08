POLJUBIO SINA, OTIŠAO DA SE PROVEDE, PA JEDVA IZVUKAO ŽIVU GLAVU: Majka mladića koji je teško ranjen u niškom kafiću još u šoku

Ljiljana C. iz doljevačkog sela Pukovac, majka tridesetšestogodišnjeg Milana koji je teško povređen u obračunu u kafiću u Nišu, zatečena je vešću da joj je sin umalo stradao, a da je njegov drug Stefan, poginuo.

- Nisam imala pojma šta se desilo sve do jutros, njihovi drugovi su mi zakucali na vrata i tražili Milanovu ličnu kartu, veš i sredstva za higijenu. Kazali su mi da je ranjen, govorili su mi da se ne plašim, da će sve biti u redu, ali me nisu utešili. Strašno sam zabrinuta za sina, a mnogo mi je žao i Stefana, bio je mnogo dobar momak - priča Ljiljana neprestano plačući.

Kaže da je Milan sinoć otišao u Niš da bi se našao sa društvom kako bi zajedno izašli.

- Sin mi je razveden, juče je prvo otišao po sinčića, pa su njih dvojica i moj unuk koji je ovde u gostima, inače živi u Francuskoj, bili u bioskopu. Kad su se vratili, Milan je odlučio da izađe, doterao se, popričao sa sinčićem i otišao u grad. Ništa više nisam znala do jutros u pet sati kad ovi momci naiđoše, toliko sam se uznemirila da sam mu jedva pronašla dokumenta. Čula sam da je operisan, strašno se plašim da ne dođe do nekih komplikacija, zdravstveni sam radnik, znam da je povreda ozbiljna - kazala je Ljiljana za Telegraf.

Stefana je poznavala dobro jer joj se više puta našao s obzirom na to da se lečila u niškom Univerzitetskom kliničkom centru.

- Slabo poznajem Niš, radila sam u Leskovcu kao zdravstveni radnik pa u niškoj bolnici nikoga ne znam. Čekam operaciju oba kolena, morala sam da obavim preglede radi pripreme za intervenciju. Stefan bi mi se uvek našao, vodio bi me od jednog do drugog lekara, kazao mi je da ću biti prva na listi čekanja, stvarno je bio i više nego ljubazan. Dolazio je kod nas kući više puta, ima neki voćnjak sa višnjama pa mu je bio potreban alat. Uzimao ga je od mog sina jer se i on bavi poljoprivredom, nasadio je orahe. Divan dečko, šta da kažem drugo, strašno je što je stradao, jadni njegovi roditelji - rekla je majka ranjenog Pukovčanina.

Do obračuna u kojem je ubijen Stefan S. (26), a Milan ranjen, došlo je u jednom niškom kafiću u ulici 7. jula u centru Niša.

Prema nezvaničnim informacijama, Nišlija F.P. (30), koji je uhapšen ubrzo nakon incidenta, nožem je zadao fatalne ubodne radne Stefanu, teško povredio Milana a ranio još jednog mladića koji je pušten na kućno lečenje.

Kako se saznaje, napadač i žrtve pre kobnog susreta se nisu poznavali, a povod obračuna bio je banalan. Naime, F.P. je u prolazu zakačio sto za kojem su sedeli Stefan i njegovi prijatelji, prosuo im piće zbog čega je došlo do čarke i fizičkog obračuna u kojem je F.P. izvukao deblji kraj. Ubrzo se vratio sa nožem i izbo trojicu momaka.

Stefan je u nišku bolnicu stigao bez vitalnih znakova života, zbog ubodne rane u levoj strain grudnog koša. Milan je zadobio povredu jetre zbog čega je operisan i nakon intervencije je u stabilnom stanju.

Kako je saopštila niška Policijska uprava, Nišlija F.P. (30) uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo jer je noćas nožem zadao ubodne rane torjici lica od kojih je jedno lice preminulo, drugo zadobilo tšeke telsne povrede opasne po život a jedno je pušteno na kućno lečenje.

- Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će sa krivičnom prijavom biti priveden nadležnom tužiocu – navela je policija.

Pokojni Stefan radio je u službi obezbeđenja niškog Univerzitetskog kliničkog centra. Njegove kolege kažu da je bio izuzetno dobar mladić koji je u ovoj zdravstvenoj ustanovi radio poslednjih pet, šest godina.

(Kurir.rs/Telegraf)