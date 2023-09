DETE SAM SAHRANIO BEZ UMRLICE: Otac devojčice (1) preminule kod hranitelja traži odgovore, evo šta kažu u Centru za socijalni rad

Jednogodišnja devojčica iz Pečenjevca kod Leskovca smeštena je u hraniteljsku porodicu u selu Šarlince 4. septembra popodne, da bi narednog jutra njenog oca obavestili da mu je ćerkica preminula. Prema još uvek nezvaničnim informacijama, od upale pluća.

Nesrećni čovek tvrdi da mu je papir o pristanku da preda dete na hraniteljstvo bukvalno podmetnut, dok u Centru za socijalni rad to negiraju.

“Ja samo tražim odgovore. Od tada su prošle tri nedelje, a ja ništa ne znam, niti mi u Centru za socijalni rad išta govore. Dete su mi mrtvo dovezli kući bez ikakvog papira, sahranio sam ga bez umrlice, a obdukcionog nalaza još uvek nema”, priča za Kurir otac preminule devojčice Denis Demirović.

Denis Demirović foto: Kurir//D.M.

On je, kako objašnjava, bio zvanični staratelj i tog deteta i starije ćerkice, ali priznaje da ih je uglavnom čuvala njegova majka.

“Ona je i otišla u Centar da se posavetuje sa njima šta da radi i kako, jer više zbog svog zdravlja nije bila sposobna da se brine o mlađoj devojčici. Njoj su preporučili hraniteljstvo, a kada sam ja otišao tamo, bukvalno su mi podmetnuli papir da potpišem. Nisam ni znao šta potpisujem. Čak su socijalne radnice tada i zvale njenu majku u Vladičinom Hanu da dođe i da je uzme. Ona je rekla da hoće. A onda su me nekako ubedili, isprali su mi mozak, i odveli su mi dete. Odveli su i starije dete”, priseća se tog kobnog ponedeljka Denis.

Ujutru ga je sačekala najtužnija moguća vest.

“Nakon što su mi policajci saopštili šta se desilo, otišao sam odmah u Centar za socijalni rad. A tamo, svi u šoku. Gledaju me unezvereno. Rekao sam im tada: Non-stop ste mi pričali da će za nju tako da bude, a evo šta se desilo. Ja ne znam zašto su mi uopšte uzeli dete, uzeli su ga na prevaru”, navodi Denis.

POKRENUT PREDISTRAŽNI POSTUPAK

Direktor Centra za socijalni rad Predrag Momčilović tvrdi da je Demirović svojevoljno dao pristanak tog dana da obe devojčice budu smeštene u hraniteljsku porodicu, te da su ispoštovane sve zakonske procedure.

Predrag Momčilović foto: Printscreen

O slučaju smrtnog ishoda, dodaje, vodi se predistražna procedura pred Višim javnim tužilaštvom u Leskovcu, a obdukcioni nalaz još uvek nije u potpunosti gotov.

“Obdukcioni nalaz još uvek nije konačan jer treba da se, pored redovnog, u kome je konstatovano da je uzrok smrti upala pluća, urade i toksikološki nalazi i histopatološki nalaz. Ne postoje nikakvi tragovi nasilja nad detetom, što znači da nije smrt nastupila zbog greške hranitelja. U pitanju je hronična upala pluća koja je bila prisutna dok je dete još bilo u svojoj porodici. U elektronskom zdravstvenom kartonu deteta se vidi da je ono vođeno kod lekara zbog upale grla 19-tog avgusta”, ističe Momčilović.

DEVOJČICA BEZ PRETHODNOPG PREGLEDA SMEŠTENA KOD HRANITELJA

Otac, sa druge strane, tvrdi da je dete bilo u potpunosti zdravo kada ga je predao socijalnim radnicima.

“Tačno je da je imala temperaturu nedelju dana ranije. Vodio sam je kod lekara i 26, 27, 28. i 29. avgusta. Nakon toga je bila potpuno zdrava. Da li je lekar pogrešno lečio? Ali, ako je tako kako tvrde, zašto dete nisu pregledali lekari pre nego što su je odveli u hraniteljsku porodicu? Da li to znači da su socijalni radnici bili neodgovorni i nisu ispoštovali zakonske procedure?”, sumnja Demirović.

Direktor potvrđuje da je mala bez prethodnog lekarskog pregleda smeštena kod hranitelja.

“Dete se najpre smesti u harniteljsku porodicu, obezbede se njegove egzistencionalne potrebe, onda se zadovoljavaju i njegove zdravstvene potrebe. Trebalo je da se pregled obavi narednog dana”, navodi on.

NAKON TRAGEDIJE MU VRAĆENA STARIJA ĆERKA

Da je bilo propusta u radu socijalnih radnika kod Demirovića podgreva sumnju to što mu je nakon tragedije iz hraniteljstva vraćena starija ćerka.

“Vratili su mi dete. Odmah su je nakon smrti sestre prebacili iz te hraniteljske porodice u drugu, a onda su mi je vratili. Kako to da sam sada sposoban da je čuvam, a pre tragedije nisam bio? Sve je to sumnjivo, a ja samo hoću da znam šta mi se zaista desilo sa detetom koje sam pokopao”, dodaje on.

Mitrović kaže da je baba (Denisova majka – prim.nov.) bila prepoznata kao neko ko ipak može da se brine o deci, te da su socijalni radnici spremali papire da je osposobe da im ona bude hranitelj.

Na pitanje novinara kako je moguće da je baba postala sposobna da ipak postane hranitelj samo nekoliko dana kasnije, Momčilović je kazao da ne može da priča o tome zbog tajnosti postupka.

