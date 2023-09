ŠARIĆ TRAŽI DA IDE U ZATVOR: Hoće da robija kaznu od 14 godina za šverc kokaina POLICAJCIMA KAUCIJA 100.000 EVRA

Branilac Darka Šarića, advokat Dalibor Katančević, na kraju suđenja na kom je izvođena pisana dokumentacija, zatražio je da Šariću bude ukinut pritvor.

- Kao što znate, Darko Šarić ima pravosnažnu presudu i on ukidanjem pritvora ne bi bio pušten na slobodu, već bi bio prebačen na izdržavanje kazne - zatražio je Katančević. Sudsko veće ovaj predlog je odbilo.

Podsetimo, Šarić je zbog šverca 5,7 tona kokaina osuđen pravosnažno na 14 godina zatvora, ali je u međuvremenu uhapšen zbog novog postupka.

Branilac policajaca Danila Stojanovića i Milutina Radovanovića, takođe je predložio da im bude ukinut pritvor.

- Apsolutno ne stoji ideja da će u kratkom vemenskm roku ponoviti delo, pa oni ne mogu da uđu u zgradu MUP-a ni da uzmu lične stvari. Danilo Stojanović nije bio u bekstvu u vreme počinjanja ove akcije, bio je u Crnoj Gori da obiđe oca i brata. Policajci koji su došli da ga uhapse su to znali, on je isti dan otišao u policijsku stanicu u Crnoj Gori, ali mu je rečeno da ga niko ne traži. Tek kada je raspisana poternica, on je tražio da se izruči po ubrzanoj proceduri. Za MIlutina Radovanovića navedeno je da nije bio na adresi. Pa šta? Ni mi sada nismo na adresi. Milutin Radovanović je u pratnji kolege došao u zgradu da se prijavi, nema govora o bekstvu - rekao je Delibašić, prelažući da im se ako ne budu pušteni iz pritvora, odredi kućni pritovor sa elektronskim nadzorom, ili po 10.000 evra kao jemstvo za svakog od dvojice policajaca.

foto: Zorana Jevtić, Dado Đilas

- Pritvor za krivično delo zloupotrebe službenog položaja traje toliko dugo da smo prevazišli sve predmete. Ja sam ovde došao i kada me niko nije tražio, ne postoji neko ko može da me spreči da dođem u sud, Imate obećanje da se neću kriti i da neće niko uspeti da me spreči da dođem ovde - rekao je Danilo Stojanović a obećanje da će se redovno javljati pozivima suda dao je i njegov kolega Milutin Radovanović.

Sudsko veće je međutim, odlučilo da prihvati jemstvo za dvojicu optuženih policajaca, ali je određen iznos jemstva od po 100.000 evra.

- Jemstvo nije samo keš, već može da bude i stan, što je prosečna vrednost jednog stana. To je po nama iznos koji odgovara - saopštio je sudija Zoran Šešić.

I branilac Uroša Radovanovića, koji se nekada prezivao Mišić, zatražio je ukidanje pritvora.

- Kao što vam je poznato ja sam na nanogici bio sedam meseci i nisam se udaljio, nisam čak ni kasnio - rekao je Radovanović, koji je javnosti postao poznat posle incidenta na utakmici, kada je zapaljenom bakljom na tribinama napao Žandarma.

Advokat Đorđe Tomić od suda je zatražio da Dejanu Lazareviću ukine kućni pritvor. Tužilac Goran Jović usprotivio se ovim zahtevima odbrane.

- Evidento je, ako bi se našli na slobodi mogli bi da pobegnu državnim organima - rekao je tužilac.

Kurir.rs/J.S.