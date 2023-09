NIŠLIJA KRAO NOVČANIKE PO KAFANAMA: Džeparoš pelješio goste dok su se oni provodili

Niška policija uhapsila je sugrađanina D. M. (43) zbog sumnje da je krao novčanike gostima kafana.

Policija u Nišu je "stala na rep" džeparošu koji je krao po gradskim kafanama novčanike drugih gostiju. Mnogi su smatrali da je ovaj stari zanat iskorenjen, ali policija je juče uhapsila muškarca iz Niša nakon brze akcije. Pred Osnovnim sudom, on će se s optuženičke klupe braniti za krivično delo krađa.

džepario goste po kafanama foto: Kurir/Danijela Vujsić

- On se sumnjiči da je juče, u ponedeljak, ukrao novčanik sa dokumentima u jednom ugostiteljskom objektu, koji je policija kod njega i pronašla. Kod osumnjičenog su pronađena još dva novčanika, od kojih je u jednom bio novac, a koje je, kako se sumnja, ukrao u prethodnih nekoliko dana takođe u ugostiteljskim objektima, prenela je policija u ovom gradu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Nišu.

(Kurir.rs - M. S.)