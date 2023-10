"ODBRANA ĆE TEK SAD DOKAZATI DA JE NEVIN!" Advokat zamerio Marjanoviću što se obratio javnosti, a evo šta mu je on na to rekao

Zoran Marjanović je na slobodi. Apelacioni sud mu je ukinuo pritvor iako je prošle godine u julu Viši sud jednoglasno doneo presudu na 40 godina zatvora zbog, kako se navodi, ubistva supruge pevačice Jelene Marjanović.

U obrazloženju kojim se Zoran pušta na slobodu, navedeno je da su “posledice pevačicinog ubistva izgubile na intenzitetu i značaju posle sedam godina!” U emisiji Usijanje slučaj ubistva pevačice Jelene Marjanović i sve kontroverze koje su vezivane za Zorana Marjanovića analiziraju Stefan Jokić, advokat Blažo Marković, predsednik Sindikata policajaca i policijskih starešina i Mladen Radulović, urednik portala Kurir.rs.

foto: Kurir teleivizija

- Odbrana je dosta bila ospravana od stručne javnosti i niko nije verovao da će se ovo desiti, a evo posle 12, 13 meseci on se nalazi na slobodi. Ja sam komunicirao s njime, on je presrećan. Smatramo da će odbrana sa novim dokazima tek sada dokazati njegovu nevinost. Ja sam ga kritikovao što se obratio javnosti. On ima pravo da se obrati, ali smatram da to nije u njegovom interesu. Rekao sam mu da ne sme da daje takve izjave. Kaže da ga je euforija ponela - rekao je Jokić i dodao:

- Što se tiče tretmana i zatvoru on je imao zaista sjajan tretman. On je i dalje okrivljeni u postupki, i zato nema potreba da daje izjave.

Marković je se nije saglasio sa Jokićem da niko nije verovao da će Marjanović biti pušten podsetivši na svoj primer:

foto: Kurir teleivizija

- Ja ne bih se saglasio sa gospodinom advokatom. jer sam ja jedan od tih ljudi koji je govorio da je on nedužan tamo. Ja sam baratao sa činjenicama i dokazima. Ako imamo dokaz da je neko ubio nekoga mi možemo da mu damo kaznu od 40 godina, ako nemamo ne možemo da donesemo takvu presudu. Ja smatram da su mediji na to uticali i emocije naroda. To je bilo totalno neozbiljno. Da je on otišao u zatvor i da je ta presuda bila potvrđena postavilo bi se pitanje koga će sledećeg zatvoriti bez jednog dokaza. Gde je tu pravna država, kada donosimo presuda na osnovu toga da li nam se neko dopada ili ne?

Radulović je konstatovao da je ovaj slučaj osim tragedije zbog ubistva Jelena Marjanovć, ujedno i tragedija za naše sudstvo koje dugo ne uspeva da reši ovaj slučaj.

08:55 OBDRANA ĆE TEK SAD DOKAZATI DA JE NEVIN! Advokat zamerio Marjanoviću što se obratio javnosti, a evo šta mu je on na to rekao

. Taj ciklus hapšenja pa ponovnog puštanja je ono što uznemirava javnost. Jelena je ubijena na najsvirepiji način. Sedam godina se nije znalo ko je nju ubio i ostavio malu devojčicu bez majke. Rekao bih da je ovo i tragedija i po naše sudstvo .Nesporna je činjenica da nema konretnih dokaza da je on izvršio ubistvo. Pre svega tu je prikrivanje dokaza nakon ubistva. Oni su našli da je uklanjan trag krvi iz kola gde je pronađeno sredstvo za čišćenje - istakao je Radulović.

- Mladene vi pratite suđenje. Nema konkretnih dokaza. Što se tiče porekla krv to potiče mnogo pre nego sam događa. To nema veza sa izvršenjem krivičnog dela. Nema ni jednog dokaza. Što se tiče blata ono je Bema DNK, niti jednog dokaza. Ta optužnica je mnogo puta vraćana

