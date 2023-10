OGLASIO SE DIREKTOR ŠKOLE KOJU SU POHAĐALI DEČACI (13) IZ NIŠKE BANJE: Van sebe smo, ovo što se dogodilo je užasno!

Trinaestogodišnji dečak ubijen je juče u Niškoj Banji, a usmrtio ga je, kako se sumnja, najbolji drug tako što mu je nožem prerezao vrat u svojoj kući na tavanu, gde se nalazi improvizovana teretana. Dečaci su išli u sedmi razred u isto odeljenje, a iako se zločin nije dogodio u školi, za Kurir se oglasio i direktor osnovne škole koju su pohađali.

D. M., direktor osnovne škole kaže da je i on, kao i svi zaposleni van sebe.

- Svakako da je to užasno što se dogodilo. Održaćemo hitnu sednicu, pa ćemo odlučiti šta da radimo i kako da reagujemo. Radiće se verovatno po rasporedu, svako odeljenje će imati čas razrednog starešine gde će se razgovarati o empatiji - rekao je direktor.

Podsetimo, nezapamćena tragedija dogodila se juče ujutru. Očevici su potvrdili da su dečake videli da se svađaju na ulici, nakon čega je, kako se sumnja, došlo do zločina.

- Drugog dečaka su građani zatekli kako se tetura ispred kuće i pozvali su policiju. Taj dečak je prevezen u bolnicu, ali se čudno ponašao kad je došla Hitna pomoć - ispričale su komšije i dodale:

- Dve mlade doktorke su ga uhvatile za ruke, on se bacio još dva puta, i odjednom smirio. Stavili su ga na nosila u kombiju. Pola sata je sedeo tako pa su ga prebacili u drugi sanitet i odvezli. Bio je potpuno miran. Nije mrdnuo, to me čudi onoliko se koprcao a onda je ležao nepomično, kao mrtav - ispričao je komšija.

Ekipa hitne pomoći inače je otišla u Nišku banju po prijavi da se dete na ulici ne oseća dobro, a onda su pronašli i telo drugog dečaka.

Navodno dečaci su bili najbolji drugari i često su sparingovali.

- Čini se da su se uz to ovoga puta i posvađali, te da je dečak izvadio nož koji je znao da nosi sa sobom i ranije - ispričao nam je komšija.

Motiv ubistva se utvrđuje, a mnoge meštane ovaj zločin podsetio je na strašni masakr koji je u maju ove godine počinio takođe trinaestogoišnji dečak u OŠ "Vladislav Ribnikar", a koji je isto tako pucao i u svog najboljeg druga.

