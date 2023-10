DEDA UBIJENOG DEČAKA (13): Pokušali smo da ga odvojimo od njega, moj unuk ga je uključio i u košarkaški klub - to dete je MRAČNO

Deda ubijenog dečaka (13) iz Niške Banje ispričao je da se njegov unuk družio sa dečakom koji ga je napao.

- Moj unuk je divno dete, učestvovao je na nekim literarnim takmičenjima, on je i tog drugog dečaka uključio u košarkaški klub. Ali to dete je mračan tip, nekako neobjašnjivo se ponašalo to dete. Išao je ulicom sam, pričao nešto sam sa sobom. Sve smo radili da ga odvojimo od njega. Onda su se pojavili ti satanistički znaci koje sam video. Otišao sam u školu i primetio te znake na školi i kući pored. Niko nije reagovao. To je zataškavano kao i druge prijave da je ovaj znao da maltretira druge đake - ispričao je deka.

On kaže da je njegovoj unuku zbog drugog dečaka malo prošle godine popustio u školi.

- Malo je popustio, ali smo ga pritegli i bio je odličan moj unuk. Ne mogu ni da pretpostavim šta se dogodilo juče ujutro. Mi nismo ni znali da je otišao kod njega kući. Samo je otišao negde, što je normalno tu po banji. Kasnije smo čuli da je došlo do sukoba. Zaista ne znam šta se tu dogodilo. Velika nas je tuga pogodila, najveća - rekao je deka.

Niko u Banji ne može da precizira šta je bio motiv jednog trinaestogodišnjaka da podigne nož i ubije svog najboljeg druga.

Neki pričaju da je pre nekoliko dana bila neka svađa između njih, ali to za sada nije potvrđeno.

