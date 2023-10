PORODICA MARJANOVIĆ GODINAMA MENJALA PRIČU O JELENI - OD "NAJBOLJE SNAJE DO PRELJUBNICE": Svekrva joj nikada nije otišla na grob

Mnogi su proces protiv Zorana Marjanovića zazivali suđenje veka. S velikom pažnjom pratio se godinama, a javnost je ponovo napeta posle puštanja na slobodu Zorana Marjanovića, koji je i dalje pravosnažno osuđen na 40 godina zatvora.

Ipak, on je trenutno slobodan čovek i nije mu ograničeno kretanje.

Tokom godina suđenja, na ročištima su se najviše pratila upravo svedočenja najbliže porodice Zorana Marjanovića.

Tokom prve godine od zločina članovi porodice Marjanović neretko su davali izjave za medije, i neretko su te izjave bile kontradiktorne i menjale su se s vremenom.

Svi članovi porodice Marjanović su i te kako bili upoznati sa danom kada je Jelena brutalno ubijena. Veštačenja mobilnih telefona ukazivala su da su svega 15, 20 minuta od Jeleninog ubistva bili na nasipu, te i da su njime šetali. Danas pokojini Zoranov otac Vladimir i brat Miloš bili su prve osobe koje je Zoran pozvao, kada je, kako tvrdi, primetio da mu nema žene.

foto: Petar Aleksić

U vezi s tim, Vladimir je mnogo puta, do hapšenja Zorana Marjanovića, istupao u medijima, davao izjave o svojoj pokojnoj snaji, a onda je nakon što mu je sin uhapšen izjavio da je "Jelena preljubnica koju je ubio beogradski tajkun". Nakon toga, Vladimir i svi ostali Marjanovići su zanemeli. U medijima se više nisu pojavljivali, odbijali su da daju bilo kakvu izjavu, angažovali su advokate koji su govorili umesto njih, a od samog početka istrage sumnjalo se da svako od njih zna mnogo više nego što se čini.

U oktobru 2018. godine oni su pozvani da daju iskaz u Višem javnom tužilaštvu i ispričaju sve što znaju o danu kada je Jelena, navodno, misteriozno nestala, a zatim ubijena.

Međutim, svi oni - otac Vladimir, brat Miloš, majka Zorica i sin Uroš - iskoristili su svoje zakonsko pravo i odbili da svedoče.

foto: Dragana Udovičić

Sve je počelo kada je 2. aprila Zoran Marjanović prijavio da je njegova supruga Jelena nestala.

On je tada rekao da su on i ćerkica polako hodali za Jelenom na nasipu pored Dunava u Borči dok je ona trčala ispred njih. S obzirom na to da je ta staza duga nekoliko kilometara, govorio je da je Jelena odmakla od njih daleko i da je brzo nestala iz vidokruga.

- Mi dolazimo ovde skoro svaki dan kako bi onda trčala. Auto parkiramo na prvoj rampi u Crveniki, Jelene trči do sledeće rampe i vrati se nazad. Danas smo mi išli prema njoj, ali u jednom momentu smo je izgubili iz vida i posle je više nije bilo - rekao je 2. aprila 2016. njen suprug.

Međutim, nakon što je priveden i saslušan Zoran Marjanović je tvrdio da su on i ćerkica Jana ostali na poljani da se igraju, dok je Jelena otišla da trči.

- Nekoliko minuta kasnije kada sam podigao pogled video sam da Jelene nigde nema - pričao je potom Marjanović.

foto: Privanta arhiva

Ali je na ročištu 2019. rekao je drugačije:

- Perifernim vidom video sam kako se Jelena penje na nasip i odlazi - rekao je tada Marjanović, a potom je nabrajao koga je sve primetio na nasipu - ženu s kozama, čoveka sa štapom i, kako tvrdi, "veliki broj ljudi koje policija nije identifikovala." On je rekao da je sve bilo "uobičajeno, dok nije shvatio da je prošlo dosta vremena, a da njegove supruge nema na vidiku".

VERNOST

Zoran i njegova porodica često su naglašavali da je Jelena bila verna svom suprugu, da se nije odvajala od njega. Spekulacije koje su se pojavile nakon njenog ubistva, da ju je možda ubio ljubavnik oni su tada oštro demantovali.

- Vrlo malo smo izlazili, samo kada su njeni nastupi. Bukvalno u svemu smo bili zajedno - kazao je Zoran u svom prvom intervjuu koji je davao za medije. To je često naglašavao i njegov pokojni otac Vladimir.

Međutim, nakon što je Zoran 15. septembra 2018. uhapšen, Vladimir Marjanović odmah je rekao da njegov sin nije kriv i da je "Jelena bila u vezi sa tajkunom iz Borče, koji ju je i ubio".

SVAĐE

Porodica Marjanović prvih meseci tvrdila je da se Zoran i Jelena nikada nisu svađali, a onda je ispitivanjem brojnih svedoka (Jelenine sestre Teodore, frizerke i td) utvrđeno da situacija baš i nije bila takva.

Svi oni su ispričali da Jelena bez Zorana nigde nije smela da ode, kao i da ju je često ponižavao, govorio joj da je debela i da mora da smrša. Jelena se prijateljima žalila da ne može više to da izdrži, kao i da je ona jedina koja radi po kući i da se zbog toga oseća jako loše.

Marjanović je prekjuče rekao da se ipak "jesu svađali", ali, kako je naglasio, "kao i svi parovi oko sitnica vezanih za garderobu i odabir pesama".

PRETNJE NA FEJSBUKU

Nekoliko sati pošto je Jelena nestala, na nasipu u Crvenki novinari su prisustvovali potrazi za njom. Zoran Marjanović rekao je tada: "Jelena je na Fejsu imala dosta nekih obožavalaca, primala razne pretnje, 'prelepa si', 'ukrašću te', mada možda na to ne treba da se obraća pažnja".

Međutim, nakon toga i on i njegov otac Vladimir počeli su da vrte drugu ploču - govorili su da je Jeleni neko možda i pretio, ali da ona to nikada nije htela da im kaže.

"NISAM SILAZIO SA NASIPA"

Zoran Marjanović je odmah nakon Jeleninog nestanka tvrdio da nikada nije ni prilazio šiblju i kanalu u kom je pronađeno Jelenino telo. Međutim mesecima kasnije veštačenjem tragova na njegovim pantalonama, u kojima je bio kada je policija došla na nasip nakon prijavljivanja pevačicinog nestanka, utvrđeno je da je blato na njegovim pantalonama indentičkog sastava kao i blato u kanalu na mestu gde je pronađeno Jelenino telo. Inače, molekularni sastav blata je drugačiji na svaki metar.

Međutim, Marjanović je u novembru 2019. sudiji rekao da ima objašnjenje kako se to blato našlo na njegovim pantalonama. Iako je uvek tvrdio da nije silazio do kanala, tada je ispričao da je jutro nakon Jeleninog nestanka ipak bio na nasipu.

- Pred zoru sam ponovo otišao na nasip i po šiblju sam s porodicom pretraživao u nadi da ću nešto pronaći - rekao je Marjanović.

ZORANOVA MAJKA

Zoranova majka Zorica, koja se bavila nadrilekarstvom, uvek je bila najkontroverzniji član porodice Marjanović. Tokom prve tri godine ona nikada nije davala izjave za medije, a mnogima je "bolo oči" to što nikada nije otišla Jeleni na grob, niti ni na jedan pomen, pa čak ni na sahranu. Njen suprug Vladimir nekoliko puta je rekao da ona "tamo ne sme da ode zbog posla kojim se bavi, jer je na groblju veoma loša energija".

Takođe "zbog energije" koju poseduje, Zorica je dva puta odbila da bude podvrgnuta poligrafu. Tako da nikada nije utvrđeno da li ona nešto o ubistvu zna. Ona je umrla u martu 2022.

Ona nikada nije otišla ni u zatvor da poseti sina koji je mesece proveo iza rešetaka zbog ovog zločina. og svega ovoga uvek je ostalo pitanje da li Zorica skriva neku tajnu?

U misterioznom pismu, koje je 2019. stiglo u sud, nepoznati autor je nju čak označio kao naručioca Jeleninog ubistva.

OPTUŽNICA

Marjanović je optužen za krivično delo teško ubistvo. Njemu je je 2019. sud vratio puno starateljstvo nad detetom, koje mu je oduzeto posle smrti supruge.

