Još jedan nezamisliv i strašan zločin potresao je javnost u Srbiji.

Dečak od 13 godina sumnjiči se da je nožem ubio svog vršnjaka, druga s kojim je išao u isti razred.

Zašto maloletnici postaju ubice? Da li je vreme da se menja zakon i da maloletnici krivično odgovaraju? Koji znaci ukazuju da se u detetu krije ubica?

Na ova pitanja odgovarali su gosti Usijanja Aleksandar Radivojević, advokat, Snežana Repac, psiholog i Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira.

01:14 STRUČNJACI TEK TREBA DA ISTRAŽE ŠTA SE DEŠAVA U MOZGU MALOLETNIKA UBICA! Psiholog: To je nov fenomen i potpuno je atipičan!

Repac se osvrnula na ponašanje osumnjičenog koji je nakon čina bio nervno rastrojen, a sumnja se da je moguće da je imao i epileptični napad i njegove hladnokrvnosti koja je nakon nekog vremena usledila

- Tu nema nekog opšteg obrasca. Da li je koristio neke narkotike, da li je došlo do toga da je bilo cepanje svesta nakon što je počinio ubistvo? Skoro u svim slučajevima kada neko nešto uradi u afektu on se posle primiri i ponaša se kao da se ništa nije deslillo. On postiskuje samo delo iz svoje svesti. Osećanja dolaze kasnije - rekla je Repac i dodala:

- Svesno, on ne razume šta je uradio. Ne može da poveže šta se desilo. To je novi fenomen, šta se dešava u mozgu trinaestogodišnjaka kada uradi nešto što nije tipično za njegov uzrast i to je nešto što struka treba tek da istraži.

Kurir.rs

