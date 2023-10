"POTREBNO JE UTVRDITI KADA JE LICE SVESNO POČINJENOG UBISTVA!" Advokat o tretmanu dečaka osumnjičenog za ubistvo druga

Povodom strapšnog zločina u Niškoj Banji kada je maloletnik od 13 godina ubio svog vršnjaka u emisiji Usjanje gostvoali su Aleksandar Radivojević, advokat, Snežana Repac, psiholog i Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira.

Radivojević je istakao da se čim tužilac konstatuje da osumnjičeno lice ima manje od 14 godina krivično pravni postupak se obustavlja.

- Čim se dogodi ubistvo automatski se aktivira čitav mehanizam krivično pravne zaštite. Policija je već na licu mesta, ustanovljava se detaljno kako je do toga došlo. Mi još ne znamo sve informacije, a pitanje je da li i treba da ih znamo. Kada javni tužilac saznaje da je počinilac, odnosno osumnjičeni maloletno lice koje još nema 14 godina on krivični postupak obustavlja - rekao je Radivojević i dodao:

- Sve ove činjenice o kojima govorimo će biti interesantne za onaj deo koji se tiče tretmana počinica u ovom momentu i na koji način će on od strane nadležnih stručnih službi biti tretiran. Jednostavno on ne može biti kažnjen. Ideja krivičnog prava jeste da se kazne počinioci. Svrha je da se sam počinilac zbog kaznenog tretmana više ne ponovi to delo, ali i generalna prevencija da bi neko ko pomišlja na tako nešto znao šta ga čeka. Ono što je pitanje i gde treba utvrditi granicu jeste koja je starosna granica kada lice može biti svesno toga šta je počinilo.

