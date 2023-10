"IMA VIŠE VERZIJA O TOME KAKO SE SAZNALA ISTINA": Meštani Klokočevca u šoku posle saznanja da je Dejan ubijen! Žena sve smislila

Tragedija kod Majdanpeka, u kojoj je nastradao Dejan P. (33), zapravo jeziv zločin koji je, kako se sumnja naredila njegova supruga Slađana P. (28), a realizovali njen ljubavnik S.M. (25) i njegov maloletni rođak!

Kako saznajemo, istraga je pokazala da je najverovatnije u pitanju ubistvo posle dva meseca tako što je jedan od osumnjičenih progovorio o zločinu!

foto: Privatana Arhiva

Ugljenisano telo Dejana P. pronađeno je 5. avgusta pored puta u izgorelom automobilu marke "lada niva", a sve je ukazivalo da to da je u pitanju saobraćajna nesreća. Međutim, operativna saznanja policije otkrila su da je Dejan prvo nasmrt pretučen, a zatim zapaljen u automobilu.

Porodica u šoku

- S. M. i sedamnaestogodišnjak sumnjiče se da su 5. avgusta, po prethodnom dogovoru sa Dejanovom suprugom, koja je pružala informacije o kretanju svog muža, na lokalnom putu sačekali ga i napali. Kada je on prišao svom parkiranom automobilu, kako se sumnja, prišli su mu i drvenom motkom i bejzbol palicom, koje je obezbedila Slađana udarili više puta. Muškarac je od zadobijenih povreda preminuo - navodi se u saopštenju policije.

Prema rečima meštana za Kurir niko nije ništa posumnjao dok zločin nije otkriven, a sada postoji više verzija o tome kako se saznala istina.

- Dejan je bio radan i vredan, čitava njegova porodica je dobronamerna. Uvek popričaju sa svima, vole da se druže. Ima brata koji je isto fin kao i on. Kad se sve desilo niko nije ni posumnjao na to da bi neko mogao njemu namerno da naudi i svi smo bili jako potreseni što je tako stradao, a ovo nas je dotuklo - kaže jedan meštanin Klokočevca za Kurir i dodaje:

- Kad nam je u subotu rečeno šta se desilo, neki kažu da su Slađana i taj momak S.M. bili ljubavnici. To ne mogu da tvrdim, ali tako se priča. Ja samo znam da se Dejam družio sa tim momkom. Koliko su bili bliski isto ne znam, ali su se družili.

foto: Privatana Arhiva

Prema rečima našeg sagovornika njegovi prijatelji su čuli da je zločin otkriven nakon što je progovorio maloletnik koji je učestvovao u ubistvu.

- On ima 17 godina, kako su ga i ko ga je to upleo ne znam. Navodno je on ispričao nekome šta se sve desilo kobne večeri i tako je naveo istražitelji na pravi put. Šta je od svega prava istina tek će se dokazati, ali ovo je zaista strašno. Oni imaju četvoro dece, jedno drugom do uveta - kaže nam meštanin Klokočevca.

Prema pisanju medija, Slađana je navodno S.M. i maloletniku platila 100 evra i 5.000 dinara da joj pomognu da se reši Dejana, što su oni i učinili. - Niko od troje osumnjičenih nije prošao poligraf, te su u tužilaštvu priznali zločin - pišu domači mediji.

Takođe, za ponedeljak je zakazana ekshumacija Dejanovog tela radi daljeg toka istrage, budući da zahtevom supruge Slađane nije urađena obdukcija nakon ubistva.

Godišnjica braka Dejan je ubijen po nalogu svoje supruge Slađane P. koja se samo dan ranije na društvenim mrežama proslavljala njihovu godišnjicu braka! - Srećna nam godišnjica, deset godina - napisla je Slađana dan pre ubistva i objavila njihovu fotografiju na kojoj se grle i ljube. foto: Društvene mreže U komentarima su se nizale čestitke, a kad je Dejan stradao Slađana je svojim Fejsbuk prijateljima napisala: "Na taj dan kad je poginuo je bilo deset godina braka".

Kurir.rs/D.A.