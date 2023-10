"MOJA DEVOJKA JE RADILA ZA MAKROA, I MENE JE UBACILA U POSAO": Svedočio dečko stilistkinje, otkrio kolika je bila zarada!

M. C., čija je bivša devojka jedna od svedoka-oštećenih u postupku protiv najpoznatijeg srpskog makroa Mihaila Maksimovića, izjavio je danas pred Višim sudom u Beogradu da je znao čime se "stilistkinja" s kojom je bio u vezi bavi. Svedočeći pred sudom, on je otkrio da je njegova devojka zarađivala pet do sedam hiljada evra mesečno, ali i da je i njega ubacila u posao u "firmi".

Ovaj Požarevljanin je objasnio da je devojku upoznao u rodnom gradu, dok je radio u jednom kafiću i da mu nije odmah rekla da radi za Maksimovića.

Mihailo Maksimović foto: Zorana Jevtić, Printscreen

- Posle nekoliko nedelja pozvala me je da se preselim kod nje. Znao sam u početku da radi noću, ali nisam znao detalje. Pitala me je da li hoću i ja da radim za Mihaila i ja sam pristao. U početku sam devojke vozio preko dana na trening, posle sam počeo i noću da ih vozim na sastanke s klijentima - rekao je svedok i tek na insistiranje sudije da objasni o kakvim sastancima i kakvim klijentima je reč, on je priznao da je reč o prostituciji.

Za svoju tadašnju devojku je rekao da nije bila psihički stabilna osoba, kao i da je menjala često raspoloženja. Naveo je i da misli da su njena sestra i majka znale kojim se poslom bavi.

- Nije mi se nikada žalila na Miahila, žalila se na posao, ali je to radila zbog para. Zarađivala je od pet do sedam hiljada evra mesečno. Uglavnom je novac trošila na garderobu - otkrio je ovaj svedok, navodeći da su posle nekoliko meseci raskinuli, ali da su se viđali gotovo svaki drugi dan, jer je on nastavio da vozi devojke.

Mladić, koji je radio kao vozač devojaka, naveo je i da je iz njihovih razgvora, zaključio da su od cene devojke zadržavale 70 procenata, a da su Maksimoviću davale 30.

- Nikada nisam čuo da je pretio devojkama, da nisu smele da odu ili ga napuste, na protiv, neke su otišle dok sam ja radio - rekao je on i naveo da je, dok je bio u vezi sa stilistkinjom, s njom odlazio kod njene porodice u Požarevac i da nije bilo nikakvih problema što noć neće raditi noć.

- Nekada je imala po četiri ili pet klijenata za noć, nekada jednog ili dva. Devojke su mogle da odbiju da rade, ukoliko mu jave do 18 sati - ispričao je pred sudom ovaj svedok, koji je za Maksimovića radio sve dok on nije uhapšen u januaru 2019..

Maksimović ispred suda foto: Zorana Jevtić

Podsetimo, kako je Kurir ranije pisao, stilistkinja čiji je bivši dečko danas saslušan u tom iskazu je priznala da je tri godine radila kao prostitutka za Mihaila Maksimovića, sve dok je u jednom poznatom hotelu sa koleginicom i klijentima nije uhapsila policija. Ona je tada priznala da je Mihailo devojkama pronalazio klijente i od njih uzimao 30 procenata, a da su one mesečno zarađivale oko 10.000 evra.

- Najviše posla imala sam tokom košarkaškog turnira fajnal-for Evrolige, koji je održan u maju 2018. u Beogradu. Ja sam imala pet klijenata zaredom - ispričala je na saslušanju stilistkinja.

Maksimović je, podsetimo, tokom iznošenja odbrane priznao pred sudom da je posredovao u prostituciji, ali je negirao da je izvršio krivično delo trgovine ljudima. Na teret mu se stavlja da je devojke koje su radile za njega primoravao da redovno idu na lekarske preglede, treniraju i idu na seanse kod lajfkouč trenera i da je koristio njihove teške materijalne prilike da bi ih vrbovao da se bave najstarijim zanatom.

Tokom iznošenja odbrane, rekao je da je podvođenje organizovao kao firmu, odnosno ozbiljno preduzeće, da su zarađivale do 10.000 evra mesečno i da je sve bilo na dobrovoljnoj bazi.

Govoreći o poslu koji je vodio, rekao je i da nije "svetac, jer je i sam zarađivao na posredovanju u prostituciji izmedu klijenata i devojaka", ali da su sve one za njegovu "firmu" radile zato što su tako želele, kao i da su mogle da je napuste kada kog požele.

- Devojke nisam vrbovao, niti ih primoravao na bilo šta. Sve je bilo na dobrovoljnoj bazi, one su zarađivale 70 procenata, a meni je ostajalo 30 odsto od ugovorenog posla - ispričao je on ranije pred sudom i objasnio da nije ulazio u to da li su devojke koje za njega počinju da rade u dobroj ili lošoj materijalnoj situaciji, "jer to njemu nije bilo važno".

(Kurir.rs)

Bonus video:

14:17 Bivši makro otkrio tajne estrade, pa komentarisao Šaka Polumentu IMAO SAM PRAVILO