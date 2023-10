"TIK-TAK, TIK-TAK, OVAKO ĆEŠ TI DA ZAVRŠIŠ": Belivuk mu slao slike delova tela i poruke ispisane krvlju: Evo ko je uhapšeni Korać

Filip Korać uhapšen je u utorak prošle nedelje u Mađarskoj po poternici koju je za njim raspisala francuska policija, a navodno zbog optužbi za trgovinu drogom. Njemu su lisice stavljene u Segedinu.

- On je uhapšen kao državljanin Crne Gore sa pasošem ove države i trenutno se nalazi u pritvoru u Segedinu - rekao je izvor Kurira.

Kako se navodi, dokazi protiv njega su pribavljeni preko poruka koje je razmenjivao putem kriptovanih telefona i Skaj aplikacije.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Ipak Francuska nije jedina država koja potražuje Koraća. Za njim je poternicu raspisala i Bosna i Hercegovina zbog istog krivičnog dela, a zbog sumnje da je bio član krimnalne grupe koja se bavila krijumčarenjem narkotika.

- U decembru 2022. godine nadležni organi iz Bosne i Hercegovine sproveli su akciju "Šakal", u kojoj su uhapšeni pripadnici kriminalni grupe koju je predvodio Ognjen Orašanin. Nadležni su tada saopštili da su uhapsili više osoba, ali i da tragaju za nekoliko osumnjičenih, među kojima je i državljanin Srbije Filip Korać - podseća izvor i dodaje da su mediji iz BiH tada pisali da je akcija "Šakal" izvedena na osnovu poruka koje su dobijene kada je razbijena Skaj aplikacija.

Meta

Korać je i prošle godine uhapšen u Hrvatskoj zbog falsifikovanja pasoša, a u srpskoj javnosti poznat je kao bezbednosno interesantna osoba koja je mnogo puta pominjan kao visokopozicionirani pripadnik kriminalnog klana, ali i kao meta suaprnika.

Korać je povezivan sa škaljarskim klanom i poslovima koje je ova kriminalna grupa obavljala, uglovnom vezanim za trgovinu drogom. Međutim, njegovo ime se ne pominje na optužnicama na kojima su pripadnici ovog klana. Ono što je produbilo ove sumnje jeste i to što je bio navodna meta kavačkom klana i grupi Veljka Belivuka.

foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić

- Svedok-saradnik u slučaju protiv klana Veljka Belivuka, Bojan Hrvatin ispričao je ranije da su članovi tog klana fotografije izmasakriranih tela slali Filipu Koraću i istakao i da su čak na jednom telu krvlju napisali Koraćevo ime. Njegovo ime bilo je ispisano na leđima Gorana Veličkovića Goksija. U poruci je pisalo "Korać pi*ka" - podseća izvor Kurira i dodaje da su navodno pripadnici Belivukovog klana Koraću poslali i poruku: "Tik-tak, ovako ćeš i ti da završiš". Takođe, Korać je svojevremeno bio meta i pripadnika grupe koju su organizovala braća Šaranović iz Crne Gore.

Napustio Srbiju

Filip Korać je u Srbiji slobodan čovek, ali se u žiži javnosti našao nakon ubistva Blaže Đurovića marta 2018. godine na Dušanovcu u Beogradu, a Više javno tužilaštvo je protiv njega tada pokrenulo istragu zbog sumnje da je podstrekao na pomenutu likvidaciju, međutim istraga je sprovedena u drugom pravcu, te je istraga porotiv njega obustavljena.

On je nakon toga početkom 2019. godine otišao iz Srbije, potom je lociran u Berlinu, da bi mu se od tada izgubio svaki trag, dok prošle godine nije uhapšen u Hrvatskoj.

Kako smo tada pisali, Korać je sam došao u policijsku stanicu u Zagrebu i prijavio se.

- Dobar dan, ja sam Filip Korać - rekao je on u policijskoj stanici u Zagrebu.

Njegov advokat je tada ispričao da je on želeo sam da se prijavi.

- On je želeo rešiti tu situaciju, jer to je bagatelni postupak, kao i stotine drugih za to krivično deo, nema tu misterije nikakve - objasnio je ranije branilac Filipa Koraća i dodao da su nakon toga otišli u policiju.

On je tada osuđen na godinu dana zatvora uslovno i novčanu kaznu u iznosu od 75.000 kuna, a u svojoj odbrani je rekao da se plašio za svoj život.

- Tvrdio je da je koristio lažne isprave jer se plašio za svoj život - rekao je tada izvor.

Kurir.rs / Ekipa Kurira