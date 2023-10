GLAVNI JAVNI TUŽILAC O OPTUŽBAMA BRANILACA RODITELJA DEČAKA UBICE: Optuženi imaju pravo na svoju strategiju

Glavni javni tužilac Višeg tužilaštva u Beograd, Nenad Stefanović, povodom navoda koje su na konferenciji izneli branioci oca i majke dečaka ubice koji je 3. maja počinio stravičan masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" kratko je izjavio za Kurir da optuženi imaju pravo na strategiju odbrane.

Dečak ubica, otac i majka foto: Nenad Kostić, Petar Aleksić, Nemanja Nikolić, Privatna arhiva

- Više javno tužilaštvo u Beogradu je, povodom slučaja protiv majke i oca, sve što je imalo da saopšti, navelo u podignutoj optužnici protiv ovih lica. Sada čekamo dalju odluku suda. Pravo na odbranu je neprikosnoveno i današnja izjava advokata Borovića nije ništa drugo, nego deo strategije za odbranu optuženog - naveo je glavni tužilac Stefanović za Kurir i dodao da se tužilaštvo neće baviti komentarisanjem ovakvih kao ni sličnih izjava, već da će nastaviti da radi svoj posao.

- Više javno tužilaštvo podvlači da će, uprkos pritiscima odbrane, nastaviti da insistira na maksimalnoj kazni predviđenoj zakonom za roditelje krivično neodgovornog deteta koje je 3. maja u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubilo deset ljudi od kojih je devetoro dece i ranio još šest od kojih su petoro takođe deca - izjavio je glavni javni tužilac Nenad Stefanović.

Podsetimo, branioci oca i majke, danas su izjavili da je vršen pritisak na oca da potpiše sporazum o priznanju krivice, tvrdeći da on na to nije pristao jer smatra da nije kriv i najavili da će se on braniti pred sudom od optužbi.

