KLUPKO SE ODMOTAVA 3 GODINE POSLE UBISTVA U UŠĆU! Šarca tipovao priljatelj i bivši muž STARLETE za 6.000 EVRA? Svedok sve otkrio

Aleksandar Šarac označen kao pipadnik škaljarskog klana, ubijen je u Tržnom centru Ušće u Beogradu 17. oktobra 2020, a javnosti je detalje o njegovoj likvidaciji otkrio svedok-saradnik u slučaju protiv klana Veljka Belivuka, Srđan Lalić!

Naime, za njegovo ubistvo optužena je "Vračarska grupa" na čijem je čelu Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara i Ludi Džoni koji se pominje i kao organizator likvidacije Šarca.

Svedok-saradnik Srđan Lalić otkrio je da je ubistvo Aleksandra Šarca u Beogradu organizovao Vušović, a prema navodima iz optužnice Šarca je tipovao bivši muž starlete Tamare Đurić, Nikola Kačarević.

Šarac je, podsetimo, u sačekuši u tržnom centru bio teško ranjen, ali je devet dana kasnije preminuo u Urgentnom centru. Za ubistvo je osumnjičen Lazar Ilić (25) iz Kraljeva, koji mu je kobnog dana s leđa prišao i iz "berete" sa prigušivačem ispalio mu dva hica u glavu.

- Šarac se 17. oktobra oko 16.30 dovezao svojim blindiranim "mercedesom" u garažu tržnog centra. Vozilo je parkirao na mestu za invalide i ušao u zgradu. Posle nekog vremena vratio se u garažu i krenuo ka kolima. Ubica mu je tada prišao s leđa i ispalio dva hica u potiljak - podseća izvor i dodaje da je osumnjičeni imao crvenu jaknu, kacket i hirušku masku.

- Pištolj je nakon pucnjave bacio u žbunje ispred tržnog centra, gde su ga forenzičari kasnije pronašli - podseca izvor.

Kapetan, pa Kačarević

Lalić je dok se svedočio protiv klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića detaljno opisao kako su pokušavali da ga namame preko skaj telefona škaljarca Mila Radulovića Kapetana, kog su Belivuk i Miljković oteli u Crnoj Gori. Međutim, Šarac nije naseo, ali su oni nastavili da ga prate sa namerom da ga likvidiraju.

Lalić je u svedočenju šokirao tvrdeći da je Aleksandra Šarca u Ušće namamio Nikola Kačarević.

- Šarac je ubijen pošto ga je u tržni centar namamio Kačarević, a izvršioca je angažovao Nikola Vušović i obećao mu 50.000 evra. To znam jer se Radoje Zvicer žalio da mu Vušović traži pare jer nema da isplati pucača - otkrio je Lalić.

Navodno, oni su sumnjali da on učestvuje u pratnji Belivuka i Miljkovića za škaljarski klan.

- Postavili smo kameru ispred kuće Aleksandra Šarca, znali smo da je dobio blindu od škaljarskog klana i pet kilograma kokaina. Bio je jako oprezan, uvek je nosio pancir. Razmatralo se da se prvo ubije njegov kum, mislim da je bio Milanče, na skaju Salvatore - rekao je Lalić.

Za "nameštaljku" 6.000 evra

Policija je tokom istrage ubistva ispitala veći broj njegovih prijatelja, a među njima i muža jedne starlete, odnosno Nikolu Kačarevića, koji je sa Šarcem bio kobnog dana.

- Inspektori su ispitivali sve ljude bliske Šarcu, pa se policijskom pozivu odazvao i momak poznate starlete. On je na razgovoru u policiji ispričao da je duže vreme poznavao Aleksandra, kao i da su bili porodični prijatelji. Kako je objasnio, Šarac im se ranije poverio da ima neki problem, ali nije želeo detaljno da govori o tome, a rekao je i da će se zbog toga manje kretati i izlaziti iz kuće - ispričao je ranije naš izvor iz istrage i dodao da je starletin muž posle davanja izjave u policiji pušten, jer je utvrđeno da nije umešan u zločin.

Ipak, prema navodima iz optužnice protiv "Vračaraca", grupe sa kojom je uhapšen i Kačarević, navodi se da je upravo on odao lokaciju Aleksandra Šarca i do za iznos od 6.000 evra.

Osim Šarca, da podsetimo, "Vračarska grupa" tereti se za još dva ubistva, Aleksandra Halabrina i Dragana Ristića Čađe.

Starleta: Znala sam ko je Kačarević

Tamara Đurić je za Kurir otkrila šta misli o svemu, ali i da li ga posećuje u privoru.

- Ja sam znala kada sam se udavala ko je Nikola Kačerević. On nije pripadnik klanova. Ja sam apsolutno sigurna da on nije umešan u to što novinari pišu. Da li on ima neku krivicu ili ne, to će ispitati nadležni organi. Nikola je dečko ko je jako vredan i koji ima legalan biznis i od toga živi - rekla je ona.

Tamara Đurić u poseti foto: Kurir

- Svako jutro kad se probudim najpre odem na trening. Posle toga Nikoli odnesem ručak i onda nastavljam sa redovnim aktivnostima!