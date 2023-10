"DAO MI JE DA STISNEM PIŠTOLJ PA GA VRATIO U KESU" Isplivali novi detalji o prljavom policajcu

To proizilazi iz odgovora koje je “Vijestima” dostavio rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici tužilac Duško Milanović.

On je objasnio da su u tom tužilaštvu, protiv nepoznatih izvršilaca formirana četiri predmeta - povodom policijske torture iz 2020. i 2021. godine.

- U jednom od tih predmeta, nakon sprovedenih dokaznih radnji, utvrđeno je da postoji osnov sumnje da je osumnjičeni P. L. izvršio krivično delo mučenje na štetu J. M. i M. J, radi čega će se u odnosu na ovo lice sprovesti postupak. Takođe vas obaveštavam da sam, kao rukovodilac, i u ostalim predmetima naložio postupajućim tužiocima da intenziviraju radnje u otkrivanju njihovih izvršilaca - kazao je Milanović.

Mrvaljević i Jovanović još u januaru 2021. godine optužili su pripadnike tadašnjeg Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (SBPOKK) da su ih 30. decembra 2020. tukli, maltretirali, mučili, ucenjivali, pretili silovanjem i ubistvom, ali i da će nauditi njihovim porodicama, tražeći da lažno svedoče da rade za sada pokojnog Kotoranina Jovana Vukotića i da imaju zadatak da ubiju nekog kavčanina.

foto: Privatna Arhiva

Među pripadnicima SBPOKK u koje su tada uperili prst, bio je i Petar Lazović, koji je u julu 2022. godine uhapšen zbog brojnih optužbi, među kojima je i ona da je radio za kavački kriminalni klan.

- Izveli su me iz stanice, ubacili u “X5” i počeli da me maltretiraju, udaraju, psuju, prete. Vozač, mislim da se preziva Lazović, rekao je kolegama da mi uhvate ruku i ispruže je. Iz kese je, sa rukavicom na ruci, izvadio pištolj brušenih brojeva i zahtevao da ga stisnem dlanom, a onda ga vratio u istu kesu. Zatim je rekao: ‘Ovim pištoljem si pucao na nas, zato ćemo da te ubijemo, da znaš’ - ispričao je “Vijestima” pre gotovo dve godine Mravljević.

Optužbe Mrvaljevića i Jovanovića, Uprava policije je, u odgovorima “Vijestima”, odbacila 2. januara 2021. godine, navodeći da su nekoliko dana ranije sprečili izvršenje teškog krivičnog dela protiv života i tela, koje je moglo nastati kao posledica sukoba članova organizovanih kriminalnih grupa i u automobilu u kom su bili Mrvaljević, Jovanović i Vladan Mijušković (38) pronašli pištolj brušenog broja, fantomke, rukavice, kriptovane telefone.

Iz te institucije su, nakon svakog upita “Vijesti” o optužbama za zlostavljanje u režiji policijskog odreda kojim je koordinirao Petar Lazović, odgovarali da su oni svaku radnju preduzimali u skladu sa pozitivnim pravnim propisima i da će ih zbog uspešne borbe protiv organizovanog kriminala predložiti za nagradu.

Na čelu Sektora u kom je delovao policijski batinaški odred tada je bio otac Petra Lazovića, Zoran Lazović.

Materijal koji je, u međuvremenu, crnogorskim vlastima dostavio Europol, svedoči o “profesionalnom” radu Lazovićevih policajaca - sudeći prema transkriptima, audio snimcima i fotografijama sa kriptovane Skaj aplikacije, ta policijska ekipa škaljarce je mučila za račun i po nalogu šefa organizovane kriminalne grupe kavčani Radoja Zvicera. O tome su ga i obaveštavali, hvaleći se fotografijama zlostavljanih škaljaraca.

Da su batinaše tada branili i Uprava policije i čovek kom je bio poveren najznačajniji sektor u toj instituciji, pokazuje i konferencija za medije koju je Specijalno državno tužilaštvo organizovalo krajem januara 2021. godine.

Stariji Lazović tada je ustvrdio da je siguran da je njegov tim sve radio u skladu sa zakonom, a naknadnom pameću nazvao je pokušaje advokata da obaveste javnost o zlostavljanju koje su njihovi klijenti pretrpeli od batinaškog odreda koji je delovao u srcu policije i podnošenje krivičnih prijava zbog toga.

Vijesti su objavile optužbe dvojice nikšićkih škaljaraca, Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića.

Mrvaljević, koji je pre više od dve godine za “Vijesti” pričao o svom iskustvu sa pripadnicima Lazovićevog batinaškog odreda, uhapšen je u novembru 2021. zbog sumnje da je deo grupe koja je planirala ubistvo jednog od vođa kavačkog klana Slobodana Kašćelana.

foto: Privatna Arhiva

Upravo njegovu fotografiju, napravljenu u bolnici, u kojoj mu lekari ukazuju pomoć, Petar Lazović je, piše u spisima Europola, 30. decembra 2020. u 23.24 sati, poslao šefu kavačkog klana Radoju Zviceru, uz poruku: “Ovaj mi umrije, pi”.

Mile Jovanović optužen je za pokušaj ubistva Belivuka i Miljkovića, 22. januara 2021. u Tivtu.

U pojedinim slučajevima kada su sprovodili torturu, Lazovićevi “specijalci” izbacivali su svoje žrtve na ulicu ne privodeći ih u policiju, niti ih odvodeći u tužilaštvo. Takav slučaj bio je i nakon prvog zlostavljanja Jovana Mrvaljevića, koga su “oteli” 19. jula 2020. godine.

Posle batina i pretnje da će ga ubiti, rekli su mu da su ga uhapsili zbog ubistva Saše Klikovca, Podgoričanina koji je bio blizak kavačkoj ekpi.

- Rekao sam im da ga ne poznajem i da nemam pojma o kome se radi. Uprkos tome, pitali su me i za lica koja mi nijesu bila poznata - da li znam gde se nalaze i rekli mi da im poručim da će da ih nađu. Tražili su od mene da priznam sve što nesam učinio... Pristao sam da idem na poligraf, a oni su me samo izbacili na ulicu, kao da se ništa nije ni desilo. Zbog njihovog pristupa i maltretiranja, iz straha nisam nikom to prijavio, niti se obratio, niti znam gde je taj pištolj sa mojim otiscima završio i da li će ikada biti iskorišćen u nekom krivičnom delu - kazao je Mrvaljević Vijestima pre dve godine.

