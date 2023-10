"ZAKON MORA DA PRATI I PREDVIĐA ŽIVOT" Perović: Trčimo da potpisujemo sve i sada imamo gomilu NEUPOTREBLJIVIH, MRTVIH ZAKONA

Nebojša Perović, advokat i Blažo Marković, predsednik Pokreta "Novi ljudi-Nova snaga Srbije" gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije uživo, razgovarajući o masakrima u Mladenovcu, Smederevu i kazni koja je namenjena za ove zločine.

Prema srpskom zakonu, počinioc ne može da dobije doživotnu zatvorsku kaznu jer je mlađi punoletnik. Zbog toga je zatražena kazna od 20 godina zatvora kao maksimalna kazna. Javnost je iznenađena da ubica koji je života lišio devet ljudi i koji je bio punoletan ne može da bude osuđen na doživotnu robiju.

Čak se povelo i pitanje zar nije moguće da mu se sudi za svaku žrtvu pojedinačno?

Perović je pojasnio kako je zakon na strani ubijenih i koja su prava ubice:

- Zakon određuje kada kome i kolika kazna može da se izrekne za krivično delo. Sada je oktobar, a to se desilo pre pet meseci. Mislim da kada se desi neki životni događaj, jer zakon ne može da ne prati životni događaj jer je on sam po sebi zakon i štiti nejakog od jakog, zaštiti većine od činidbe pojedinca - to je smisao - zakon prati život. Mislim da bi Skupština trebalo da izglasa eventualne promene! Postoji krivično delo "ubistvo" i zaprećena kazna je pet godina i krivično delo "teško ubistvo" za koje je zaprećena kazna najmanje deset godina. Ne bi sada moglo pojedinačno da mu se sudi, jer to Zakon ne dozvoljava, kao ni pravna logika - rekao je Perović dopunivši:

- Iako smo pobornici Međunarodnih povelja, kakva god da izađe međunarodna povelja mi odmah "trčimo" da ih potpisujemo! Bez da razmislimo o tome i da izuzmemo odredbe za neka teška krivična dela... Svaki građanin u Republici Srbiji će da se zapita - čemu? Čemu? Gde su druge osuđene osobe?

Da li je, onda vreme za izmene zakona? - pitala je voditeljka Lazarević Blažu Markovića.

- Sviđa mi se sagovornikovo "život prati zakon". Za to sam da se uvede smrtna kazna ili da se poveća starosna granica... Razočaran sam ovim što se sada dešava. Pričali smo o tome. Predsednik je rekao da mu je žao što nije uveo smrtnu kaznu. Ponosan sam na našu policiju jer su te ljude ostavili u životu, jer u drugim državama to ne bi uradili! Ovde treba da se poveća kazna, za svako ubistvo pojedinačno.. .E sad, da li naše ustanove imaju mogućnosti za tako nešto... Za mene je poražavajuće to da će se on za 20 godina vratiti iz zatvora, a ona ubijena deca se nikada više neće vratiti - podsetio je Marković uz komentar:

Umesto majčinog mleka otac mu je dao pištolj. Zašto sad i otac dobija kaznu do 20 godina? Dešavalo se i pre ubistvo, ali nisu roditelji dirali, ali opet, treba nam taj američki zakon, sve što nam dotrči odmah mi to izglasamo, a posle gledamo posledice... Vratio bih se ponovo na rečenicu mog sagovornika život mora da prati zakon i obrnuto. Da li, onda, ima smisla i da se ocu da ista kazna? - upitao je Marković, a advokat Perović razjasnio:

- Tužilaštvo predlaže kaznu, a sud je razmatra i pretresa. Suđenje u krivičnom posupku se zove pretres. Saslušano je preko 60 svedoka. Veštačenja su rađena u većem broju i nakon svega je podignuta optužnica u okviru u kojem zakon to dozvoljava. Ministarstvo mora da se pozabavi našim zakonskim okvirima. Imamo inflaciju zakona u pravom smislu reči... To je nenormalan broj zakona koji je usvojen. Postoje zakoni koji su mrtvi, jer nikada nisu zaživeli u životu! Bilo je prepisivanje. Sačuvani su strani izrazi, jer nisu znali da prevedu, nisu ih upodobljavali u našem životu, nisu znali da zakon mora da predviđa život! On mora da prati šta se dešava i da predviđa - naveo je samo deo problema Perović.

Podsetio je na 13-ogodišnjake koji su spalili prosjaka i od tada do sada, istakao da se niko nije setio da već tada dođe do izmene:

- Moguće je da dete izvrši teško krivično delo. Znači deset godina nema promene. Znači vraćamo se opet, zašto 20 godina? Zato što tako to piše. Država je porodica. Zdrava porodica mora da gleda da rešava problem, eliminiše posledice da se isti problem ne ponovi, a ne da "kuka" i gotova priča! - rekao je Perović.

