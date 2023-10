"SILOVAO ME DOK SU U DRUGOJ PROSTORIJI BILA DECA" Milena pred prepunom sudnicom do tančina opisala šta se dešavalo kod Aleksića

BEOGRAD - Milena Radulović, danas je u nastavku svedočenja u prepunoj sudnici, odgovarajući na pitanja branioca Miroslava Aleksica, Zorana Jakovljevića ispricala da ju je Aleksić u svojoj kancelariji prstima seksualno zlostavljao u novembru 2012.

Ona je ponovila da ju je zlostavljao i silovao dok su u drugoj prostoriji bila druga deca.

- Bila sam u kaputu. Pozvao me je da uđem u kancelariju. Ispratio je pogledom da sva deca uđu u studio i počnu da recituju Oče naš i brzalice. Jednom rukom me je ščepao za potiljak, drugom za zadnjicu i gurao mi jezik u usta. Otimala sam se i pokušavala da ga odgurnem. Onda je penetrirao prstima u moju vaginu, prvo jednim, pa sa dva pa tri prsta. Bolelo me je. Bio je grub, od bola sam se podizala na pste - ispričala je tokom potresnog svedočenja glumica.

Inače, i današnje suđenje proteklo je u napetoj atmosferi, tokom koje je sudija vise puta opomenuo Aleksićevog branioca.

Suđenje je prekinuto, pošo je na kraju kažnjen sa 100.000 dinara, pošto je u jednom trenutku reagovala i sama Milena dok je stajala za govornicom

- Zašto se on meni smeje - reagovala je glumica na smeh advokata Jakovljevića.

- Publici. Jednoj glumici u publici nešto kažem - odgovorio je Jakovljević koji se prethodno nekome u publici obratio rečima "glumićeš i ti jednom ovde".

Sudija je potom odlučio da napravi pauzu.

- Kažnjava se advokat Zoran Jakovljević sa 100.000 dinara zbog izuzetnog nepoštovanja discipline, bez obzira na to što je više puta opomenut - rekao je sudija Zoran Božović i odredio pauzu od 15 minuta.

Kurir.rs/J.S.

