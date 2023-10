JEZIVO SVEDOČENJE NA SUĐENJU ZA POKUŠAJ UBISTVA U NIŠU: "Davio je svoju bivšu ženu, bila je plava i krv joj je tekla niz usta

U Višem sudu u Nišu danas je nastavljeno suđenje D. S. koji se sumnjiči da je pokušao da ubije svoju bivšu suprugu S.S.12. novembra prošle godine kada ju je tukao u hodniku zgrade i pokušavao da je udavi plastičnom uzicom.

Prema optužnici, D. je toga dana posle 14 sati došao da vrati, ali sa željom da opet preuzme petogodišnje dete od majke iz zgrade u Nišu. Na današnjem ročištu je svedočio komšija Saša R. koji je detaljno opisao šta se dogodilo tog dana, a koji je i spasao komšinicu skoro sigurne smrti.

- Ja sam se vratio s posla i čuo sam neku viku u zgradi. Izašao sam u hodnik, strčao se dole gde sam video kako je D. nadvijen iznad S., a koja je bila na podu. Dete je vrištalo, guralo i šutiralo oca. Ja sam odgurnuo D. i rekao možda "šta radiš to". Dok je odlazio video sam da u zadnjem džepu ima desetak uzica koje koriste majstori za vezivanje kablova u snop. S. je bila plava u licu, mislio sam da je mrtva.Tek malo kasnije kada je iskašljala krv, počela je normalno da diše. Dete sam odmah uputio u stan, ali je bio zaključan tako da je na dalje bio s jednom komšinicom- priča R.

On opisuje detalje užasa.

- Kada sam zatekao D. iznad komšinice on je desnom rukom stezao uzicu oko njenog vrata, a ona je bila u ropcu. Tek kada sam presekao klještima video sam da su tu dve, a ne jedna uzica- rekao je on i dodao da se sve dogodilo između 13.30 i 13.45 sati.

Na sudu je svoju priču rekao i komšija Zoran V. On je naveo da je odmarao kada je čuo viku iz hodnika.

- Izašao sam u hodnik i video Sašu kako trči niz stepenice s klještima. Rekao mi je "Komšija udavi ženu". Zajedno smo se spustili dole i videli komšinicu kako leži, poplavila je skroz, a iz usta joj je tekla krv- ispričao je on.

Na sudu je govorio i brat žrtve, koji je kazao da je njegova sestra odavno htela da se razvede.

- Oni su praktično komunicirali preko mene. Rekla mi je da je bio kod nje na poslu, da je odgurnuo i uzeo telefon. Video sam da je postao nasilan, ali ne zbog drugog čoveka već zbog neke druge vrste ljubomore. Jednom mi je rekao da je hteo da se obesi u kamionu koji je vozio- rekao je brat nesrećne žene.

On je odgovorio na pitanje advokata da zna da se D. pre incidenta potukao s rođenim ocem. Kako je objasnio, oni su se čuli telefonom i on je zatražio da bude s dečakom i na dalje pošto ga je vratio to poslepodne.

D. je došao i parkirao je svoj automobil, ušao u zgradu gde ona živi i onda je nastala najmučnija scena za dete, ali i komšije koje su odbranile ženu. Ona mu je u nekom trenutku dok je preuzimao mališana uputila reči da brine o dečaku, nakon čega je nastupila rasprava, a onda je, kako je navedeno u sudskom spisu, stezao za vrat i udario pesnicom.

