"TO JE KAO DA IZGUBITE SRCE, A ŽIVITE I DALJE": Majka rudara iz Aleksinca kog je usmrtio pijani vozač otvorila dušu posle presude!

Dušan Stevanović (29) iz aleksinačkog sela Kraljevo osuđen je danas u Višem sudu u Nišu na osam godina i šest meseci zatvora jer je u teško pijanom stanju usmrtio u saobraćajnoj nesreći, Aleksu Rakića (28), mladog rudara i oca dvoje male dece. On je osuđen i da pet godina ne upravlja motornim vozilom, ali kad odsluži kaznu zatvora.

Aleksandra Mojašević, sutkinja Višeg suda u Nišu rekla je danas na izricanju presude da je Stevanović već osuđivan za vožnju u pijanom stanju, ali da tada nije bilo tragičnih posledica.

- Nakon izvođenja dokaza i mišljenja veštaka saobraćajne struke utvrđeno je da je on vozio pod dejstvom alkohola u vrednosti od 1,95 promila alkohola u krvi, u uračunljivom stanju. Dokazano je da se kretao iz centra Aleksinca regionalnim putem i da je svojim Fordom Fokus nakon krvine sa svoje desne strane prešao na levu stranu odakle je Aleksa na svom motociklu dolazio iz suprotnog smera. Tako je Stevanović naleteo na oštećenog koji je posle dva dana od posledica povreda preminuo. Pritom je vozio brzinom od 64 killometara na sat, a na tom delu puta je dozvoljeno 50 km/h. Veće je procenilo da je on skrenuo na desnu stranu posle krivine zbog totalne nesposobnosti upravljanja vozilom usled teške alkoholisanosti - rekla je Mojaševićeva.

Ona je dodala da razume njegove reči kajanja i da se na suđenju ponašao korektno.

Ova tragedija se dogodila oko 23 i 20 sati u Aleksdinačkoj ulici maksim Gorki, a kada se krene putem za selo Glogovica.

U sudnici je bila rodbina pokojnog Alekse čiji se život ugasio zbog bahate vožnje alkoholisanog osuđenika.

Njegova majka, Slavica kaže uplakana da joj je život stao od kada Alekse nema. Ona je na ruci istetovirala Aleksin lik što dobvoljno govori o ljubavi prema sinu.

- Sada se saosećam sa svim roditeljima kojima se dogodilo ovako nešto. To je kao srce da izgubite, a živite dalje. Sve mi je nekako stalo, sve mi je nekako prazno, da uđem u kuću, da vidim decu. Šta da kažem, to je najveća žalost najveća muka za jednu familiju. Šta možegore da zadesi čoveka, jednu majku? izgubiti sina koji ima 28. godina, a koji nije zgazi mrava do tada. Svi su ga voleli zbog dobrote. I svakoga koga pitate za mog Aleksu, samo najbolje reči može da dobije. Samo se nadam, da će te saobraćajne nesreće da se smanje, da se smanji njihov broj, a ja ću da živim i nađem mog Aleksu tamo gde jeste- rekla je majka Slavica kroz suze.

Aleksina supruga, Teodora napominje da joj je teško bez voljenog supruga.

- Nekako mi se čini da smo došli do idealnog života. Dobili smo divnu dečicu, ćerku od devet i sina od četiri godine. On je voleo da vozi motore, imali smo mnogo planova i onda zbog nečije bahatosti, sve se raspršilo. Krivo mi je i zbog bezosećajnosti porodice optuženog koji se ni jednim potezom nisu saosetili sa našim bolom - rekla je Teodora.

Stevanović je ranije na suđenju rekao da je pio pivo tada i da je seo za volan, ali da se osećao sposobnim za vožnju i da je poznavao Rakića.