ŽABAC OTKRIO DETALJE O "ZEMUNCIMA": Legija bio POŠTENJAČINA dok nije postao narkoman, Duća trčao za Čumetom i nosio GORIVO U KANTI

Nebojša Tubić Žabac je devedesetih godina važio za žestokog momka, a sa takvima se i družio i zna mnoge priče iz tog, ali i kasnijih perioda.

U jednom ranijem intervjuu otkrio je malo poznate detalje o "zemunskom klanu" i njegovim članovima. Između ostalog, pričao je i o Miloradu Ulemeku Legiji i vođu "zemunaca" Dušanu Spasojeviću.

Nebojša Tubić Žabac foto: Kurir Televizija

- Legija je nekada bio skroz drugačiji, bio je oličenje poštenja, discipline, rada, vojevanja, a kasnije je postao narkoman, kriminalac koji je učestvovao u svim tim otmicama. On je kao vojnik naučio da sluša naređenja, tako da kad više nije bilo Arkana, počeo je da sluša Duću.

Žabac kaže da Legija ni tada, kada je slušao Spasojevića, "uopšte nije bio naivan".

Milorad Ulemek Legija foto: Profimedia

- Kad su počele otmice, Legija je znao dobro da računa, tako da su sve delili pola-pola. Jedna polovina Legiji, a drugu polovinu deli ceo "zemunski klan". Prva je bila otmica Vuka Bajruševića, Legija je tad uzeo pola sebi, a ostatak dao "zemuncima" da dele. On je bio ta spona između otmičara i žrtvine porodice i bio je garancija da će sve proći u redu ako se novac isplati kako je naloženo. Tako je bilo i kad su oteli Miškovića, za sat vremena su uzeli 8 miliona. Legija je tad odmah uzeo 4 miliona i to mu se osladilo.

Tubić dodaje da je tada nastao "raspad sistema zbog Čumeta".

Dušan Spasojević foto: Privatna Arhiva

- Čume je bio najpametniji, on je "zemunce" zapravo, stvorio. Kad su bili kod mene, Duća je trčao za Čumetom i nosio gorivo u kanti. Čume je bio protiv otmica i rekao je da treba da se bave legalnim poslovima kao što je on počeo da gradi puteve. Međutim, njih to nije zanimalo, uzimali su velike pare i niko nije mogao da ih uhapsi, a i ako bi se to desilo, otmice su se vodile kao privremeno lišavanje slobode i kazne nisu bile velike. Čume im je govorio da je kilometer autoputa million evra, da su to čiste pare i da tako treba raditi. Međutim, oni su voleli brzu lovu i adrenalin. Navikli su da se bave kriminalom i hteli su još da uzimaju tako para, a Čume je to prerastao - ispričao je Žabac.