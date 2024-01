"BELIVUKOVA ŽENA MI JE DONELA KEŠ, SARAĐIVALI SMO"! RELI VOZAČ ZA KURIR: Govore da sam saradnik kavčana, a ja to nisam!

Mladen Ćebić (33), nekadašnji reli vozač iz Bara u Crnoj Gori, doveden je u vezu sa kavačkim klanom i to nakon hapšenja 2021. u Španiji. Ćebić, koji se i ranijih godina nalazio u žiži javnosti, javio se Kuriru sa tvrdnjom da nije pripadnik ni jednog kriminalnog klana, pa ni kavačkog.

Kako nam objašnjava, on želi da "spere ljagu sa sebe" i da javno objasni da nije član kriminalnih grupa, ali i da objasni svoju vezu sa pripadnicima klanova.

Poznat javnosti

- Nemam nikakve veze sa kavačkim klanom! Poznajem Veljka Belivuka sa tribina, ranije sam bio navijač Rada, kao i on, i to je sve - tvrdi Ćebić.

Inače, za Ćebića je javnosti čula još 2016. kada je njegov otac apelovao da se on pronađe nakon što je "nestao" u okolini Sutomora. Tada su se u medijima pojavile i njegove umrlice, ali se reli vozač onda javio da je živ i zdrav.

Hapšen je i 2018. u Čačku zbog navodnih veza sa auto-mafijom, a poslednji put mediji su o njemu pisali pre dve godine kada je crnogorska Borba javila da je uhapšen u Malagi zbog trgovine drogom i oružjem, navodeći da je on "blizak saradnik grupe koju predvodi Radoje Zvicer".

- Želeo bih da sperem ljagu sa svog imena, zato sam se i javio. Meni je strašno što me povezuju da sam sarađivao sa Belivukom, Miljkovićem i sa "kavčanima". Iskreno da vam kažem, ja sam prijatelj i sa "škaljarcima" - kaže Ćebić:

- Imam školskih drugova i jednih i drugih, ali nisam ni u jednom klanu i tako će i biti! Što se tiče Belivuka, sa njim direktno nisam sarađivao, već sa njegovom suprugom Bojanom.

On je potom pojasnio da je saradnja sa njom bila poslovna i legalna.

- Bavim se prodajom i rentiranjem automobila i moja klijentela je različita. Nikoga od njih ne legitimišem, niti ih pitam odakle im novac, jer je moj posao samo da im nabavim i prodam vozila, a oni meni da pošteno plate. Na tome se zasniva sva moguća saradnja - objašnjava Ćebić:

- Bojana Belivuk me je kontaktirala 2020. i dogovorili smo se da se nađemo na mom parkingu u Zemunu. Na prvi sastanak došla je sa majstorom koji je tada gledao ispravnost vozila.

Kako kaže, sve je je dobro prošao i zakazali su drugi sastanak.

- Sutradan je Bojana sama došla i na ruke mi dala keš za pet vozila, u pitanju su bile dve nove "škode" i tri "pola". Rekla je da joj treba za rentakar agenciju koju je imala. Uredno smo potpisali ugovor, sve je bilo čisto. Dobar posao, i ja sam joj potom isporučio vozila na adresu koju je tražila - kaže on. Privođen zbog Belivuka

Ćebić tvrdi da je nakon hapšenja beogradskog ogranka kavačkog klana, na čelu sa osumnjičenim Veljkom Belivukom 4. februara 2021. i on ubrzo uhapšen.

- Nekoliko puta sam privođen i ispitivan u SBPOK o tome da li sam povezan sa klanom. Takođe, tih nekoliko puta sam bio i podvrgnut poligrafskom testiranju, koje sam prošao. U akciji su mi oduzeta tri vozila - BMW X5, "audi A8" i "porše panamera" - navodi.

Inspektor Stolić mu oduzeo vozila

Crnogorski državljanin tvrdi i da mu je vozila posle hapšenja Belivukovog klana oduzeo Božidar Stolić, bivši inspektor SBPOK. Podsetimo, Stoliću je pre 20 dana počelo ponovljeno suđenje u Specijalnom sudu u Beogradu zbog sumnje da je odvao poverljive policijske podatke Belivukovom klanu.

- Ta vozila su moja i ona nisu korišćena za bilo kakvo krivično delo, ali mi ih još uvek nisu vratili. Kada su mi vozila oduzimali rešenje je potpisao Božidar Stolić kome se sudi za kriminal, tada je bio drzak i bezobrazan prema meni - tvrdi Ćebić.

Božidar Stolić foto: Zorana Jevtić

On je potom ispričao i da se čuo sa reperom Stefanom Đurićem Rastom nakon što je njemu vraćen džip, koji je, takođe, bio zaplenjen tokom hapšenja Belivukovog klana.

- Rasta me je zvao tog dana i rekao da su mu vratili džip. Pitao je da li sam ja povratio moja kola, kada sam rekao da nisam, odgovorio je: "Brate, ja sam pisao 10 puta do sada da mi vrate kola i uspelo je!" - tvrdi sagovornik i dodaje da će verovatno i njemu jednom da vrate to što mu pripada.