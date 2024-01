SAMO ON JE SMEO DA KAŽE MIHAJLU DIVCU DA ĆE GA FOTOGRAFISATI MRTVOG Policajac otkrio: Dok je ležao u Urgentnom, rekao mi je OVO

Mihajlo Divac, bokser s Novog Beograda smatran je za jednog od najopasnijih kriminalaca devedesetih godina. Kažu da je napadao i kad je u njega bio uperen pištolj. Nije se plašio nikoga. Usmrtio ga je hitac u leđa 12. februara 1995. godine.

Svi koji su znali Mihajla Divca, rođenog 1967. godine, kao jednu od njegovih glavnih osobina isticali su - ludost i hrabrost.

Bavio se boksom i bio je veoma uspešan u tom.

Za emisiju "Crna hronika" forenzičar Časlav Ristić svojevremeno je ispričao neke nepoznate detalje iz Divčevog života.

- Mihajlo DIvac je bio srčani borac. Nije se plašio ničega. Išao je golim rukama na pištolj. Tako je i završio - rekao je tada Časlav Ristić.

Časlav Ristić foto: Kurir tv

Divac je bio poznat kao reketaš. Ulazio bi na splav i mirno bi rekao da mu treba novac, a ljudi bi vadili i davali mu.

Bio je pripadnik čuvene 63. padobranske brigade, a kasnije i vojne policije. Bio je u Vukovaru u Hrvatskoj i selu Osmače u Bosni i Hercegovini.

Časlav Ristić je ispričao šta mu je Mihajlo Divac jednom prilikom rekao.

- Kada je upucan u "Trozupcu" otišao sam u Urgentni centar da sa njim obavim razgovor na okolnosti. On je ležao u šok sobi. Pitao sam ga da li će reći ko je pucao na njega, a on je rekao: "Ne, ne znam ko bi mogao da puca na mene" - kazao je forenzičar.

Onda je Ristić Divcu rekao nešto što mu se nije svidelo.

Mihajlo Divac foto: Printscreen

- Rekao sam mu: "Nema veze, znaćete kada budem došao da vas fotografišem". On me je pitao kako to mislim. Objasnio sam mu da ću ga fotografisati kada bude mrtav. Na to mi je odgoivorio: "Inspektore, ti nisi normalan" - prisetio se Časlav Ristić.

Mihajlo Divac je ubijen u 28. godini, posle kraće svađe sa bivšim bokserom Radovanom Radusinovićem u pucnjavi 12. februara 1995. ispred hotela "Putnik". Tu su bili smešteni učesnici bokserskog turnira "Beogradski pobednik" i on je oko osam sati ujutru otišao u hotel da od takmičara Slaviše Popovića uzme fotografiju sa posvetom.

Dobro obavešteni poznavaoci prilika u novobeogradskom podzemlju svojevremeno su za Kurir ispričali da vođa grupe sa Novog Beograda, Dejan Stojanović Keka, nikada nije krio da mu je upravo Mihajlo Divac idol, a u određenim krugovima je poznato da je od njega preuzeo nekoliko bizarnih običaja o kojima, ipak, nisu hteli detaljno da govore.