NEGOTINAC VOZIO SA VIŠE OD TRI PROMILA ALKOHOLA U KRVI: Otreznio se pa rekao da se ni ne seća da je bio za volanom

Negotinska policija isključila je iz saobraćaja vozača koji je, prema zakonskoj definiciji, vozio u "potpuno alkoholisanom stanju", što je preko dva promila alkohola u krvi.

- Ovaj vozač star 52 godine upravljao je automobilom "opel vektra" sa neverovatnih 3,24 promila alkohola u krvi. Prema zvaničnoj medicini, on je trebalo da bude u komatoznom stanju! Naravno, kada je izašao iz kola, imao je usporene pokrete rukama, telom, kretao se lelujavo, pričao nepovezano zamuckujući. Određen mu je pritvor do 12 sati, a kada se otreznio priznao je da se uopšte i ne seća da je vozio auto. Potpuna amnezija u ovakvim slučajevima je skoro pa uobičajena – saznajemo nezvanično od nadležnih.

Inače, za sve vozače koji imaju više od dva promila alkohola u krvi zakon je propisao sledeću kaznu: zatvor od 30 do 60 dana ili rad u javnom interesu 240 do 360 sati, 15 kaznenih poena, obavezno zadržavanje vozača najviše do 12 sati u policijskoj stanici kao I zabrana upravljanja motornim vozilom minimum 9 meseci.