"SVAKI DAN GA VIĐAM, NE GRIZE GA SAVEST": Potresna ispovest majke stradalog Bogdana (7) kome je komšija točkom prešao preko glave

Sedmogodišnji Bogdan Gavrilović iz Vlasotinca poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se 2022. godine dogodila nedaleko od doma u kom je živeo sa porodicom. Njega je automobilom udario komšija. Ne samo što porodica mora da se nosi sa gubitkom Bogdana, već i svaki dan sreću čoveka koji ga je udario automobilom i nije mu pomogao.

- Drugu godinu smo proslavili rođendan bez njega. To je toliki bol... Nekad imamo osećaj kao da se nekom drugom desilo jer je nemoguće pojmiti koliko je to strašno. Mnogo nam je teško jer vozač automobila živi u komšiluku. Uopšte ga ne grize savest zbog toga što je uradio. Svaki dan idem na groblje, a on radi u blizini i viđam ga. To je jako teško - priča Bogdanova mama Maja.

Ulica koja je nekada bila puna dečje graje i u kojoj je mali Bogdan sa drugarima vozio bicikliće posle nesreće je pusta.

- Bogdan je bio na biciklu na oko 30 centimetara od trotoara i pravilno se kretao ulicom. To je sporedna ulica u kojoj nema mnogo saobraćaja. Pregažen je i zadnji točak mu je prešao preko glavice, to su bile fatalne povrede. Vozač je stao posle 15, metara. Nije prišao da mu pomogne, nije pozvao Hitnu pomoć, samo je sedeo u automobilu. Nadovno je vozio brzinom od 25 kilometara na sa. Tako je bar navedeno u policijskom zapisniku. To ukazuje na to da on uopšte nije video dete jer nije gledao na kolovoz. U samom policijskom zapisniku je premalo rečeno. Gotovo da ništa nisu rekli - dodaje.

Ne može, kaže, da razume da je nakon nesreće uzet samo biciklić njenog sina, a da vozač nije dregiran, da mu je posle više sati izvađena krv kako bi se odradio tekst na alkohol, da automobil uopšte nije oduzet kako bi bio veštačen i da nije urađena krim tenika.

- U toj ulici su sa jedne strane kuće, a sa druge njive. Na toliko otvorenog prostora, on je udario dete. Od kad je Bogdan nastradao, njegovi drugari se više ne igraju tu. Drugi roditelji su sada u strahu. Ulica je tužna. Teško je proči tuda. Vozač uopšte nije priveden, nije bilo zadržavanja do 48 sati. Automobil nije veštačen, iako su znali koje su povrede u pitanju. Radim u domu zdravlja, često se susrečem sa nesrećama, ali naša je bila izuzetno teška - ističe majka.

Kako kaže, od nesreće do sada nisu mnogo postigli kako bi njihovo dete dobilo pravdu. Postupak je i dalje u fazi istražnog postupka, optužnice još nema. Ipak, neki napredak postoji, što porodici budi nadu.

- Nesreća se dogodila 13. septembra 2023. godine, a mi smo 5. januara od zamenice javnog tužioca, koja je radila na slučaju, dobili dopis da vozač nije kriv za nesreću i da se predmet arhivira. Ipak, nakon razgovora koje smo sa Udruženjem roditelja stradale dece u saobraćaju imali sa Zagorkom Dolovac, ima pomaka. Vrhovna tužiteljka je opet otvorila predmet, uprkos tome što je bio arhiviran. Videla je mnogo propusta. Tražili smo nalaze obdukcije i fotografije sa lica mesta u boji, kako bismo uradili svoje veštačenje. Dugo smo čekali te fotografije. Nakon razgovora sa Zagorkom Dolovac smo ih dobili. Naša veštačenja se uopšte nisu podudarala sa prvobitno urađenim - dodaje.

Bogdanova majka objašnjava da je njihov slučaj bio skrajnut do te mere da nisu ni znali da je trebalo da im se javi neka od agencija da ih zastupa. Za to su saznali tek kada ih je njihov advokat pitao da li ih je neko kontaktirao. Niko im se, kako kaže Maja, nije ponudio, niti ih pozvao.

- Kazne su užasno niske. Kao jedinke ne možemo da postignemo ništa, zato smo deo Udruženja roditelja. Nadamo se da će nešto što pre da se pokrene, da bude bar malo pravde za našeg Bogdana. Nadam se da neće da prođu nekažnjeno ni oni koji su baterijskim lampama gledali automobil nakon nesreće, a nisu ga poslali na veštačenje. Čekamo još jedno veštačenje sa Saobraćajnog fakulteta, a onda bismo želeli da kažemo šta se zaista dogodilo - zaključuje majka.

(Kurir.rs/Telegraf)

Preneo: R.J.