ČETVORO DECE OD 3 DO 6 GODINA BILA SAMA U KUĆI KAD JE IZBIO POŽAR: Saslušana majka, evo kako se branila ODREĐEN JOJ PRITVOR

Danas je u prostorijama Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, u prisustvu branioca, saslušana je E.B. zbog sumnje da je 25. novembra prošle godine u Zemunu izvršila četiri krivična dela "zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica".

Tog dana došlo je do požara u neuslovnom objektu koji je korišćen za stanovanje, a u kome su se u trenutku izbijanja požara sama nalazila njena četiri deteta starosti od tri do šest godina i o kojima je brigu, nakon požara, preuzeo Centar za socijalni rad Odeljenje Zemun, s obzirom na to da su roditelji dece bili nedostupni državnim organima.

Osumnjičena je iskoristila svoje zakonsko pravo i u ovoj fazi postupka se branila ćutanjem, a Treći osnovni sud u Beogradu joj je na predlog Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, odredio pritvor u trajanju od 30 dana, s obzirom na to da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će osumnjičena boravkom na slobodi ometati postupak uticanjem na svedoke.