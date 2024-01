OVAJ KLAN PREUZIMA PRIMAT OD ŠKALJARACA I KAVČANA! Nedeljković: Sarađuju sa Koza nostrom i ozloglašenim američkim "ANĐELIMA PAKLA"

Rat kotorskih klanova do istrebljenja počeo je deset godina i odneo je više od 50 života. Razlog podele Kotorana na Škaljarski i Kavački klan je nestanak više od 200 kilograma kokaina 2014. godine u Valensiji od kada počinje serija krvavih obračuna među dojučerašnjim kumovima i najbližim saradnicima.

Ovom temom bavio se novinar Kurira Nikola Vujović koji je razgovarao sa koleginicom Slađanom Nedeljković.

- Pre svega, krenula bih od te 2014. godine kada je zapravo oko 300 kg kokaina nestalo iz jednog stana u Valensiji u Španiji i prva žrtva pala je te 2015. godine upravo zato što se smatralo da je vlasnik stana Goran Radoman odgovoran za nestanak tog kokaina. Tada, 2014. godine, kada dolazi do nestanka kokaina, deli se ovaj do tada jedinstveni kotorski klan na Škaljarski i Kavčki, a dobijaju naziv po naseljima u blizini Kotora - podsetila je Nedeljković.

Nakon toga rat se sve više zahuhtavao:

- Vremenom se ovaj rat zahuktava, krv pada, stradaju članovi porodica. Podsetila bih na tragediju porodice Roganović. podsetila bih i na to da je otac Jovice Vukotića, Veselin Veso Vukotić ubijen, čovek koji nije pripadao nijednoj kriminalnoj strukturi. Zatim i Miša Ognjanović, advokat koji je štitio jednog od članova Škaljarskog klana.

- Međutim, onda dolazi ta 2020. godina i u Atini bivaju ubijeni Stevan Stamatović i Igor Dedović za koje se u to vreme verovalo da su zapravo glave Škaljarskog klana. Nekoliko meseci kasnije iste godine ubijeni su Alen Kožar i Damir Hađić za koje se navodno verovalo da su ubijeni iz osvete jer su navodno planirali atentat na Radoja Zvicera koji je pokušan iste godine u Ukrajini.

Pripadnici klanova našli su se potom na interpolovoj poternici:

Zatim oni su u vreme ubistva bili na Interpolovoj poternici. Kasnije dolazi i do toga da je i Slobodan Kašćelan za koga se verovalo da je na vrhu piramide Kavačkog klana, ranjen zajedno sa svoja dva saradnika i kasnije uhapšen i sada svoju zatvorsku kaznu sprovodi uz pomoć štaka. Za razliku od njega još jedna bitna glava za Kavački klan, za koga se navodno veruje da je vođa, a to je Radoje Zvicer i dalje je na slobodi i dalje navodno učestvuje u kreiranju tih prljavih poslova sa one strane zakona, a ti prljavi poslovi više se ne odnose samo na transport kokaina već i na krvava ubistva i obračune sa članovima Škaljarskog klana.

05:12 OVAJ KLAN PREUZIMA PRIMAT OD ŠKALJARACA I KAVČANA! Nedeljković: Sarađuju sa Koza nostrom i ozloglašenim američkim ANĐELIMA PAKLA

Za sve to vreme obračuna između škaljarskog i kavačkog klana jačao je još jedan klan koji je pruzeo primat u poslovima sa kokainom.

- U senci sukoba škaljarskog i kavačkog klana nastaje i jača balkanski kartel koji je ključan za transport kokaina iz Južne Amerike u Evropu. On se povezuje sa italijanskom Kozanostrom, ali i sa američkim "Anđelima Pakla", koji su u početku bili zaduženi samo za prostituciju kada je reč o poslovima sa one strane zakona, a sada trenutno uzimaju primat u podzemlju kada su u pitanju poslovi sa kokainom.

