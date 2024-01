NAJNOVIJI DETALJI ISTRAGE UBISTVA "ŠKALJARCA" U BRAZILU: Lažni Hrvat nije učestvovao u likvidaciji, uhapšen satima pre ubistva?!

Brazilski begunac Fabijan Kosta Neri koji se predstavljao kao Hrvat po imenu Darko Malić uhapšen je istog dana kada je u toj državi likvidiran Darko Gejsler iz Pančeva, Srbin koji je koristio lažni slovenački pasoš.

Od kad se pojavila vest da je uhapšen "Hrvat" u Santosu, spekulisalo se da bi on mogao imati veze sa zločinom, ali je istraga utvrdila da to nije tačno. Kako navode brazilski mediji, hapšenju Koste Nerija i ubistvu Gejslera jedino je zajedničko to što su obojica koristili lažna dokumenta.

- Uhapšeni Brazilac bio je u bekstvu i protiv njega se vodi istraga zbog toga što je pripadnik kriminalne organizacije. Još jedna slučajnost između njih je ime. Brazilac se predstavio kao Darko Malić, dok se ubijeni Srbin, koji je navodno bio plaćeni ubica, u dokumentima zvao Dejan Kovač - navode brazilski mediji.

Hapšenje muškarca koji se pretvarao da je Hrvat dogodilo se 5. januara ujutru u naselju Žardim Kastelo u Santosu. On je priveden po nalogu za pretres i oduzimanje kuće, a u noći tog istog dana, Srbin je ubijen pred očima supruge i sina u naselju Embare.

- Dakle, lažni Hrvat je uhapšen pre nego što se ubistvo lažnog Slovenca dogodilo - objasnili su izvori brazilskim medijima.

Kosta Neri je uhapšen u Santosu zbog trgovine drogom.

- U lažnoj dokumentaciji Darka Malića se navodi i da je ona izdata 6. februara 2019. godine, s tim da je 19. jun 2017. godine datum kada je Brazilac ušao u Hrvatsku - navode brazilski mediji.

Kako se navodi, Kosta Neri je spavao kad mu je policija upala u stan, a pored lažnog identiteta, oduzeta je 71 vizit karta na ime Darko Malić, tablet, dva mobilna telefona, vagica za precizno merenje i 190 grama hašiša.

Podsetimo, Geislera je napadač sačekao u blizini kuće i pucao mu u leđa u trenutku kada je otvarao kapiju da sa suprugom i sinom uđe u zgradu u kojoj je, prema tvrdnjama komšija, živeo poslednje četiri godine.

Inače, za njim je Crna Gora raspisala poternicu 2014. zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Andrije Mrdaka, ispred kapije zatvora Spuž u Podgorici. I Mrdak je, kao i Geisler ubijen pred suprugom.

