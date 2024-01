PORODICE 51 PREMINULOG NIŠLIJE IŠČEKUJU PRAVDU: Bivši direktor Gerontološkoj centra na optuženičkoj klupi, da li je kriv samo on?

Porodice 51 preminulog korisnika Gerontološkog centra u Nišu usled korona virusa pre tri i po godine u ovom domu, očajni su što se sudski proces toliko odužio i s nestrpljenjem očekuju nekakvu pravdu za smrt svojih najbližih.

Suđenje bivšem direktoru Gerontološkog centra u Nišu Milanu Stevanoviću (47) je i danas odloženo zbog administrativnih razloga. Do sada su se na suđenju čule dve pretpostavke, a koje bi sud trebalo da izvede na čistac. Do tako velikog broja žrtava kod ove ranjive populacije je došlo ili zbog nemarnosti ili zbog pokušaja da se zataška neblagovremeno reagovanje kod bolesnika.

Milan Stevanović foto: Beta Saša Đorđević

Stevanović je optužen da nije postupao po propisima za sprečavanje zaraznih bolesti i na teret mu se stavlja krivično delo protiv zdravlja ljudi.

Tada se virusom kovida 19 zarazilo 195 korisnika doma i i 29 zaposlenih, od kojih je 51 korisnik preminuo. Ročišta na sudu su otkazivana zato što, na primer, svedoci nisu nađeni na adresi i slično.

U optužnici se navodi da je bivši direktor osumnjičen bio svestan svih svojih postupaka u to "crno vreme" za Grad Niš.

- U periodu od 10. marta do 13. aprila 2020.godine, u vreme epidemije kovid 19 u Nišu, kao odgovorno lice u svojstvu v.d. direktora nije postupio po propisima odlukama i naredbama za suzbijanje i sprečavanje zaraznih bolesti. Bio je svestan da postupajući na ovakav način može doći do prenošenja zarazne bolesti na korisnike i zaposlene pa je na to pristao, utoliko što nije obezbedio sprovođenje mera sprečavanja i suzbijanja zarazne bolesti u skladu sa članom 51 stav 1 tačka1 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Nije preduzeo sve potrebne i naložene mere u skladu sa donetom instrukcijom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitaanja od 12. marta 2020.godine, navodi se u optužnici kao i to da na vreme nije zabranio posete.

To vreme Niš nikada neće zaboraviti kada su saniteti Hitne pomoći "leteli" između Gerontološkog i Kliničkog centra, kada ni lekari i medicinske sestre nisu znali na koji način da tretiraju toliki broj zaraženih.

U niškoj javnosti postoje danas mišljenje da Stevanović nije isključivi krivac za tako veliki broj umrlih i da bi trebale sankciju da snose i doktorsko osoblje ovog staračkog doma koje je vodilo brigu o zdravstvenom stanju korisnika.