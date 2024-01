"ARKAN MISLIO DA ĆE GA NJEGOVE UBICE ZAŠTITITI!" Radulović: Pozdravio se sa njima pred atentat, a najviše ga koštala JEDNA ZABLUDA

Prošlo je 24 godina od ubistva Željka Ržnatovića Arkana a misterija njegovog ubistva još nije rešena.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Mladen Radulović, novinar i Blažo Marković, predsednik pokreta „Novi ljudi - nova snaga Srbije“

- Srbi vole misterije i zato je Arkanovo i dalje nerazjašnjeno ubistvo tema koja intrigira javnost. Dilema koja postoji u našoj javnosti vezana za Arkana je u tome da li je on kriminalac ili heroj. Ono što je sigurno jeste da on nije osuđivan ni za jedno delo za koje ga je teretio Hag - rekao je Marković i dodao:

- Što se tiče ratnih zasluga ja poštujem svakog Srbina koji je išao da se bori za srpski narod. Ja neću da ulazim u njegovu biografiju. On je bio harizmatična ličnost, neko ko je bio intrigantan na sve moguće načine. Ja ga lično nisam upoznao, ne mogu da se setim ni da smo se negde sreli. Bio je i političar i poslanik. On je u vreme Miloševića bio jedna od istaknutijih javnih ličnosti. Imao je i fudbalski klub. Da bismo iscrpli ovu temu trebalo bi nam jedno tri sata. Teško je o takvom čoveku govoriti 20 minuta koliko nam je na raspologanju.

Radulović tvrdi da Arkan nije uočavao da mu preti opansost da se sa svojim ubicama prijateljski pozdravio neposredno pre atentant:

- Nije video da mu je tada pretila opasnost. Čak se pozdravio sa ljudima koji su ga ubili. Prilašao mu Branko Jevtović Jorga, član miljakovačkog klana i mirno su se pozdravli. On njih u tom trenitku vidi u hotelu i praktično misli da je zaštićen. Zbog velikog respekta koji je uživao i činjenice da nikada nije imao problema sa tim, on je mislio da je samim tim što su oni tu još zaštićeniji.

Istakao je da je Ražnatović mesecima bio žrtva zablude o sopstvenoj nedodirljivosti i da ga je upravo to koštalo života:

- On je poslednjih meseci bio žrtva zablude o sopstvenoj veličini. Mislio je da je nedodirljiv. Praktično je otpustio obezbeđenje i to ga je koštalo života. U tom momentu samo nekoliko minuta pred atentat on je mislio da je dobro što su ti momci tu ako zapreti opasnost.

