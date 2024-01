VOĐE ŠKALJARACA IZREŠETANE U ATINI: Belivuk ih tražio po tržnim centrima, Zvicer nudio milion za Lisca! LAJV PRENOS UBISTVA

Ubistvo Igora Dedovića, koji je važio za jednog od vođa škaljarskog klana, i njegovog bliskog saradnika Stevana Stamatovića koji su naočigled žena i dece likvidirani u jednom restoranu u Atini, naručio je vođa "kavačkog klana" Radoje Zvicer za milion evra i to od kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, ispričali su tokom postupka koji se protiv beogradskog ogranka klana svedoci saradnici u Specijalnom sudu u Beogradu.

Poslednja slika Dedovića i Stamatovića foto: Privatna arhiva

Zločin se, podsetimo, dogodio 19. januara 2020., u jednom restoranu na Glifadi. Dedović i Stamatović, kojima su porodice došle u posetu za praznike, večerali su sa suprugama i decom. U restoran su ušetala četiri muškarca, prišla stolu, rasporedila se oko njega, izgovorila nekoliko reči na srpskom jeziku a potom zapucala.

Sigurno se kamere snimile su egzekutore kako prilaze restoranu, a brojni svedoci koji su sedeli na samo nekoliko metara od ubijenih u restoranu, opisali su muškrace koji su ušli i zapucali.

- Ubice su izgledale kao vojnici. U lokal su ušetali u crnim pantalonama, sa šalovima preko lica i okružili sto. Bili su precizni. Čim su završili s pucnjavom, okrenuli su se i izašli - preneli su tada grčki mediji.

Ubice nestale Lainovića ubili oni koji su ga poslali u Grčku? Svedoci saradnici tokom sudskog postupka koji se vodi protiv Belivuka i Miljkovića otkrili su da je ubica iz Atine, Ljubomir Lainović likvidiran posle zločina, dok se o sudbini Milinka Brašnjevića od tada ništa ne zna. - Miljković mi je pokazao slike, likvidiran je na Kosovu i Metohiji. Brašnjević i Lainović su se prvo zajedno krili, ali su ih onda razdvojili. Lainovića su pretukli i ubili ga hicem u glavu. Slika je stigla taj dan, imao je naduveno lice, ležao je na travi, noge su mu bile savijene u rupi iskopanoj u zemlji. Mene je to iznenadilo, imao je velike zasluge u klanu, izvršio je dve drske likvidacije, bio je koristan - ispricao je okrivljeni svedok saradnik, navodeći da je motiv za njegovo ubistvo bio to što su ga vođe smatrale svojeglavim i strahovale da bi mogao nekome da ispriča.

Međutim, svi detalji brutalnog ubistva u Atini, otkriveni su tri godine kasnije, tokom suđenja kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića pred Specijalnim sudom u Beogradu. Miljkovićev kum, koji je u međuvremenu postao svedok saradnik, Nikola Spasojević, kao i drugi svedok saradnik Srđan Lalić, priznali su sve što znaju o tom zločinu, ko su egzekutori ali i kako su mesecima pratili porodice ubijenih "škaljaraca".

- Zvicer je dobio informaciju da su Dedoviću i Stamatoviću porodice u Atini. U decembru 2019. otišli smo, iznajmili apartman na Glifadi, tamo je boravilo dvadesetak pripadnika kavačkog klana s ciljem lociranja. Poneli smo kamere, špijunsku opremu. Imali smo čvrstu informaciju da su tu, jer su im porodice bile praćene i da provode vreme u nekoliko ugostiteljskih lokala. Ništa nismo našli i vratili smo se, ali 1. ili 2. januara 2020. na zahtev Belivuka ponovo odlazim tamo - rekao je Lalić i detaljno opisao na koji su način pokušavali da pronađu vođe "škaljaraca".

Ubijeni u restoranu foto: printscreen Proto thema, Printscreen Star.gr, Privatna Arhiva

- Informacija je bila da vreme provode u Kifisi, i treniraju u jednoj teretani, idu u tržni centar. Obilazili smo ta mesta. Opisao je on i otkrio da je Dedovića i Stamatovića u Atini zapravo prvi pronašao Belivuk.

- Belivuk je pričao da je naleteo na njih slučajno, rekao je "našao sam iglu u plastu sena" - opisao je Lalić šta se dešavalo pre likvidacije. I Miljkovićev kum, koji je učestvovao u lociranju "škaljaraca" osvrnuo se na taj period.

- Ja sam vozio Veljka Belivuka u Atinu. Dogovor je bio da idem dva sata pre njega i da ga čekam na prvoj pumpi kada se pređe granica, putovali smo celu noć, pred jutro smo došli u Atinu. Kontaktirao je usput sa drugom koji je trebalo da nas dočeka, neki koji je koristio nadimak Rosi na Skaju. On nam je poslao lokaciju podzemne garaže gde treba da ostavio auto, odatle smo uzeli taksi i otišli do stana gde smo bili smešteni. Sutradan mi je Veljko rekao zašto smo došli, da treba da bude likvidiran visokopozicionirani škaljarac, Lisac, za kog mi je posle rekao da je Dedović - naveo je on i rekao da je u narednim danima "opservirao" jedan tržni centar, da eventualno "primeti Lisca".

Kobnog dana, kako je naveo Veljko je sa Rosijem išao do tržnog centra da pokušaju da nađu Dedovića, a on je ostao u stanu.

- Vratio se u stan sa Rosijem i rekao da su našli Dedovića. Počeli su da se dopisuju sa četvoricom iz tima ubica. Inače ubice su Ljubomir Lainović, Milinko Brašnjević i ljudi sa nadimcima „Matori" i „Leptir", iz Zvicerove ekipe - rekao je on i nastavio da opisuje detalje zločina iz restorana: - Bio je lajv prenos, Lainović je pisao kako kreću, kako stižu tamo, javilli su Lainović i Brašnjović kada su završili. Prvo nisu znali da li su stvarno ubili Dedovića i Stamatovića jer je na grčkoj televiziji išao kairon da su ubijena dva ruska državljana, ali je posle 10 minuta od nekoga dobio potvrdu - ispričao je detalje zločina svedok saradnik.

Lalić govorio na suđenju o ubistvu Lainovića foto: Marina Lopičić, Ana Paunković, Stefan Stojanović, Privatna arhiva

Raskol Zvicer ih naljutio zbog novca Ubistvo u Atini, koje je do likvidacije vođe "škaljaraca" Jovana Vukotića u Istanbulu bilo najjači udarac za taj klan, dovelo je i do raskola među kavčanima i njihovim saradnicima iz Beograda. Svedok saradnik Srđan Lalić ispričao je da je tada Miljković Zviceru zamerio to što im daje malo novca. - Zvicer je rekao da će dati milion, ali pošto su učestvovali i njegovi ljudi, rekao je da treba da se podeli na četiri dela. Tada ste se ti i Veljko iznervirali i Veljko je izbrisao skaj nalog i rekao mi da ga ne dajem nikom, ni Živkovicu i Zviceru. A ti si rekao da ceš to da rešiš jer utakmica traje 90 minuta - obratio se Lalić tada Miljkoviću u sudnici.

Ljubomir Lainović, inače je bio sin ubijenog Branislava Lainovića Dugogo. Posle likvidacije u Atini, sa Brašnjevićem se prema tvrdnjama svedoka saradnika skrivao neko vreme u Makedoniji, a potom su ga pripadnici klana ubili "jer je mnogo znao i mnogo pričao". Svedok saradnik je objasnio da je dva puta posle ubistva išao u Makedoniju da Lainoviću i Brašnjoviću nosi novac.

- Ispričali su mi da su prvo u restoranu prišli za pogrešan sto, a da je onda Brašnjović prvi prišao Dedoviću i da mu je "prosuo mozak u supu", a da je Lainović ubio Stamatovića - nastavio je izlaganje. Opisali su i da je Stamatović skočio na pištolj, a da je "Dedović odmah dobio metak u čelo".