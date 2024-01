SVEDOK-SARADNIK: Zvicer Belivuku i Miljkoviću rešio stanove, ubistva im plaćao u kokainu, KRIMINAL IM ZANAT, SVE STEKLI ILEGALNO

Srđan Lalić, koji u postupku protiv Veljka Belivuka i Marka Miljkovića ima status svedoka-okrivljenog i na osnovu sporazuma koji je sklopio s tužilaštvom detaljno je svedočio o zločinima klana, i tokom svedočenja u postupku koji se protiv njih i njihovih supruga vodi zbog sumnje da su prljav novac ubacivali u legalne tokove svedočio je da oni "legalne prihode nemaju".

Optužene i supruge Belivuka i Miljkovića foto: Nikola Anđić, Kurir, Stefan Stojanović, Dado Đilas

- Jedini novac koji ste vi imali i mogli da imate je iz kriminalnih aktivnosti, od droge, ubistava i iznuda. Belivuk je fiktivno bio prijavljen u nekoj firmi u Loznici, ali nikada nije otišao na to radno mesto, niti je mogao da ide sa obezbeđenjem i blindiranim autom. Da bi ta "blinda" otišla do Loznice, potrošila bi pola njegove plate - rekao je tokom svedočenja u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal u postupku za pranje novca Srđan Lalić, aludirajući na to da je Belivuk izjavio da je bio zaposlen u podrumu pića i da je mesečno zarađivao 60.000 dinara.

Belivukovo pitanje Koliko smo Miljković i ja zaradili od ubistava? Srđan Lalić je na saslušanju u tužilaštvu, na pitanje Belivuka "koliko su novca Miljković i on zaradili od ubistava", odgovorio: - Konkretno kod Zdravka Radojevića su uzeta vozila i jedan stan na levoj obali Krnjače ili Koteža od 40.000 evra, ugrubo oko 200.000 oni i Hrvatin i Tešić. Znam i da je poslat kokain za ubistvo Milana Ljepoje, a i Zvicer mi je rekao da je poslat kilogram za mene za to ubistvo. Zna da su kešom isplaćeni Brašnjević i Lainović jer im je nosio oko 10.000 evra za neki transport novca. U jednoj situaciju smo uzeli 700.000 evra od škaljarskog klana. Nisam siguran koliko su isplaćeni za Lazara Vukićevića niti za Gorana Veličkovića, ali znam da su isplatili ljude za to ubistvo, znam da su isplaćeni i za pripremu Ljepojinog kuma Mladena. Kokain kojim su isplaćivali druge nije bio njihov nego Zvicerov, tako da su isplaćeni i oni. Tako Zvicer, koji je glavni u isplati, kaže da im je odvojeno kilo kokaina, Veljko i Marko ga odvoje, tako je funkcionisalo.

Kuće Miljkovića i Belivuka foto: Nenad Kostić, Zorana Jevtić, Dado Đilas

Posredovao i garantovao

Tokom ispitivanja u tužilaštvu, on je naveo da iz priča zna da su vođe klana stanove u Ulici Živka Davidovića 83 "kupili" na ime supruga Bojane Belivuk i Tanje Miljković, preko vođe kavačkog klana Radoja Zvicera.

- Sve nekretnine u Živka Davidovića organizovane su preko Zvicera. On se angažovao da obezbedi te nekretnine po subvencionisanoj ceni i na rate, ali ne znam da li mu je i na koji način plaćano ili je dug otpisivao. Da li su ti stanovi suštinski u Zvicerovom vlasništvu, pa je momak preko kog je navodno išlo paravan, nisam siguran, ali sam siguran da je posredovao u tome i da je faktički garantovao za te stanove - rekao je Lalić i naveo da, osim Belivuka i Miljkovića, u istoj zgradi stanove imaju i drugi pripadnici grupe. Objasnio je da sav novac i nekretnine, skupoceni satovi i kola potiču isključivo iz kriminala.

- Profit su imali od ubistava, bilo je tu iznuda, posredovanja, automobila, uticaj u kriminalnom miljeu su koristili za to. Ubistva je plaćao Zvicer, uglavnom u kokainu. Plaćanje je išlo tako što im Zvicer pošalje 40 kg kokaina, koji Belivuk i Miljković treba da plate. Onda izvrše neku likvidaciju i Zvicer im otpiše dug za, recimo, pet kilograma, čime ih bukvalno isplati za ubistvo. Isplate su uglavnom išle sa po nekoliko kilograma droge - rekao je svedok-saradnik i dodao da su se "kriminalne aktivnosti radile na dnevnom nivou i da su ih izvršavali kao zaposlenje, odnosno zanat".

Droga Prodavali po splavovima Srđan Lalić je ispričao i da su pripadnici klana drogu prodavali na stadionu, ali i u klubovima i na splavovima na kojima su držali obezbeđenje. - Recimo, niko nije smeo svoju drogu da unese na splav ili u klub, mogla je da se kupi jedino kod obezbeđenja, imali su i čoveka koji je stajao kod toaleta i pratio ko ulazi, da ne unosi svoju drogu - opisao je kako je funkcionisala prodaja droge u Beogradu, kao i da su cenu koju su dobijali po gramu od Zvicera uvećavali za pet evra, jedan i po evro je išao Belivuku, isto toliko Miljkoviću i dva evra za "operativne troškove". Bivši pripadnik kriminalne grupe, koji je pristao na saradnju s tužilaštvom u zamenu za 18 godina zatvora, ispričao je i da je video Belivukovu svesku u kojoj je vodio evidenciju o prodaji kokaina.

Prema njegovim tvrdnjama, "moguće je da stan koji je Miljković kupio u Ulici Levskog 6, na ime dede, proističe iz ubistva Mirka Kojića", koji se zvanično vodio kao nestao, a za čiju je likvidaciju Lalić optužio i ranije njegovog kuma Miljkovića. I na ovom saslušanju je izjavio da mu je Miljković ispričao da je kuma Kojića ubio ašovom, pa mu stomak prerezao nožem. Naveo je i da misli da je od toga imao finansijsku korist, jer su posle njegovu udovicu ubeđivali da na mestu kuće čiji je suvlasnik bila izgrade zgradu.

Vlastimir Milošević ubijen na šinama foto: Nebojša Mandić, Privatna Arhiva

Pretnje i ucene

Svedok je ispričao i da su novac zarađivali tako što su "zaduživali" ljude, koji su morali da im plaćaju koliko im traže. - Miljković je odmah po izlasku iz pritvora za "ubistvo na šinama" zadužio nekoliko ljudi za 20.000 evra. On koristi svoj kriminalni kredibilitet i strah, tako što dođe kod nekoga i kaže da je rekao "to i to " o njemu, ili da mu nije pomogao i našao mu se, pa traži od tog 20.000 evra i da mu mesec ili dva da reši kako će doći to tog novca. Te pretnje i ucene su se dešavale na dnevnoj bazi - rekao je.