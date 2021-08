PARE UPRLJANE KOKAINOM! Deset novčanica iz klana Velja Belivuka nasumično izabrano, NA SVAKOJ PRONAĐENA DROGA!

Policija je prilikom veštačenja novčanica pronađenih u stanu Veljka Belivuka, vođe kriminalnog klana koji se tereti za teška krivična dela, pronašla tragove kokaina, saznaje Kurir.

Ovo otkriće je potvrda sumnji istrage da se klan bavio i trgovinom narkotika među kojima je bio i kokain. Početkom februara uhapšeni su Veljko Belivuk i Marko Miljković kako i ostali članovi njihovog klana, a prilikom pretresa iz više njihovih štekova zaplenjeno je 370.000 dinara, 32.000 evra i manja količina dolara i franaka.

Pranje novca

- U stanu Velje Nevolje pronađena je određena količina evra. Novac je odmah poslat na vestačenje, a deset novčanica izabrano je nasumično i na svim su nađeni tragovi kokaina. Ovo je očekivan rezultat, jer narko-mafija prilikom merenja, prepakivanja narkotika i dalje distribucije u istim prostorijama drži i novac koji se prebrojava jer ih donose dileri sa terena i tako ostaju tragovi - kaže za Kurir izvor iz istrage i dodaje:

- Od početka istrage sumnja se da se ova kriminalna grupa pored poslova obezbeđenja, reketiranja i zelenašenja, bavila i prodajom i distribucijom narkotika koje su kako se sumnja, dobijali u velikom količinama od crnogorskog kavačkog klana. Od ovog posla oni su, kako se veruje, zaradili ogroman novac, deo je u štekovima, a deo su ulagali u razne poslove kako bi ga oprali. Taj novac su preko raznih firmi ubacivali u legalne tokove, najčešće u kupovinu nekretnina.

Mešanje droge

U optužnici koja je početkom avgusta podignuta protiv 32 člana ove kriminalne grupe opisuje se i način na koji su "obrađivali" i rasturali narkotike.

- Klan je osumnjičen da je drogu najviše držao u šteku na stadionu Partizana u Humskoj, gde je razblaživana i mešana s drugim supstancama kako bi na taj način povećali njenu kolicinu, a samim tim i zaradu. Kokain su "seckali" sa kofeinom i benzokainom. Na stadionu u Humskoj to je bio glavni zadatak optuženog Alekse Šejica. On je, kako se navodi u optužnici, dobijao po 100 evra po turi za ovaj posao, kao i sobu na stadionu u kojoj je spavao. Drugi pripadnik ovog klana koji je imao zaduženje da čuva i distribuira drogu bio je Vladimir Dimitrijević. On je, kako je sam priznao, od Belivuka dobio kriptovani telefon - navodi se u optužnici, a preneli su mediji.

Štek na groblju

- Dostavljana mi je droga po kilo u PVC foliji i ostavljana u mom "fijat puntu" nedaleko od servisa kojim držim u Braće Jerković. Kokain sam držao u kući u garaži i po nalogu Belivuka sam na 500 grama dodavao 50 grama baze. Pakovao u 50 ili 100 grama i prevozio na dogovoreno mesto. Dobio sam ukupno 12.000 evra lično od Belivuka - rekao je Dimitrijević. On je od početka 2020. godine do 4. februara ove godine, a kada su usledila hapšenja prepakovao najmanje osam kilograma kokaina. Ostavljao je kokain na raznim mestima, najčešće po automobilima, ali i na centralnom groblju.

Razblaživanje narkotika Milioni evra zarade Prepakivanje i razblaživanje droge donosi ogromnu zaradu u lancu prodaje. Na ulicama gram kokaina košta od 50 do 100 evra, u zavisnosti od čistoće, a narko-mafija na tome zarađuje milione evra.

Paketi droge Zgrabi šta možeš Policija je prilikom hapšenje klana Veleje Nevolje pronašle paketa kokaina. Na slikama koje su objavljne u medijima, na jednom paketu napisani su inicijali poznate modne marke "Luj Viton", drugi paket kokaina je izazvao veću pažnju i zaintrigirao javnost - šta znači KÇK? Ova skraćenica je nastala od albanskog izraza "Kap Ça të Kapësh" i znači "zgrabi šta možeš", a u upotrebu ga je uveo albanski premijer Edi Rama kada je 2019. godine pričao o navodnoj kriminalnoj organizaciji unutar albanskog pravosuđa.

(Kurir.rs - Ekipa Kurira)