IMAO 26 UBODA, A POSLE TAKVIH RANA MOGAO DA ŽIVI SAMO 4 MINUTA: Nastavljeno suđenje za ubistvo vlasnika menjačnice! PLAČ U SUDNICI

U nastavku suđenja Bojanu J. (44), okrivljenom da je 24. januara prošle godine u novosadskom naselju Adice nožem ubio na svirep i podmukao način iz koristoljublja vlasnika menjačnice iz Novog Sada, Jovana Janićijevića, a potom pobegao, ispitani su dvoje svedoka i sudski veštak.

Jovan Janićijević foto: Privatna Arhiva

Optuženi je ranije na početku pretresa u Višem sudu u Novom Sadu izneo detaljno odbranu i naveo da prihvata krivicu i da mu je žao što je ubio Janićijevića. On je tom prilikom naglasio da nije došao da ubije niti da se svađa. Po njegovoj verziji, došao je po svoj novac, 50.000 evra koje je dao “na kamatu” preko Janićijevića, ali je dobio manje nego što je očekivao po dogovoru. Kad su se sreli kobne noći, navodno, posle verbalne rasprave, Jovan je izvadio bricu da bi napao, koju je on u jednom momentu preuzeo kad mu je ispala i u rvanju je došlo do povređivanja.

Izjave svedoka, prijatelja nastradalog i njegove tadašnje radnice, umnogome se podudaraju. Po njihovim rečima, Jovan je predivan čovek, a tog dana najavio je da će izaći iz menjačnice oko 17.30 časova i vratiti se do zatvaranja, sat i po kasnije. Kada se nije pojavio, oni su se zabrinuli i kontaktirali sa zaposlenima u Urgentnom centru i policiji, gde su na kraju i saznali šta se desilo. Oboje su izjavili da nemaju saznanje da je Jovan pozajmljivao novac radi zarade od kamate.

Bojan J. foto: Privatna arhiva

− Jovan je imao svoje pare, nije morao da pozajmljuje i nikome nije dugovao. Mi smo sarađivali i u nekim poslovima oko vozila, jer sam ja imao auto-plac - kazao je juče svedok Nemanja V. i dodao:

− Došao sam po dogovoru, pre nego što će izaći, da budem uz novu radnicu. Često smo bili zajedno u toj menjačnici i pomagao sam mu kad bi on morao da ode nekud. Zabrinuli smo se po isteku radnog vremena i zbog toga što nismo imali ključ. Radnica me je pitala da se nije on zadržao s nekim društvom, a ja sam odgovorio da to nije moguće, jer je uvek bio tačan i odgovoran. Inače, za okrivljenog sam posle događaja saznao da je prokockao neke nekretnine, ali ga ne poznajem.

Tadašnja Jovanova radnica Aleksandra Dž. navela je da je kobnog popodneva on ostavio utisak da ga nešto muči i da je bio neraspoložen i potišten, što je bilo neuobičajeno. Istakla je da je bio predivan čovek i da su to i drugi mislili o njemu.

- Tog dana je baš krenuo posao, jedva sam čekala da ga obradujem time kad se vrati, ali, eto, nije došao − kazala je Aleksandra Dž.

Veštak sudske medicine prof. dr Vladimir Pilija naveo je na pitanje zastupnice optužnog akta da je oštećeni zadobio 26 rezotina, a fatalni ubodi bili su u srce i pluća, uz unutrašnje i spoljne krvarenje, posle kojih je mogao da živi od dva do četiri minuta, i to uz bolove visokog intenziteta.

Sahrana ubijenog foto: Privatna Arhiva

Sestra pokojnog Jovana je često tiho plakala i na ročištu, a kad je veštak za sudsku medicinu počeo da opisuje nanošenje povreda i komentarisao intenzitet bola, ona je uz vrisak počela veoma glasno da plače, pa se jedva smirila, toliko da se pretres može nastaviti.

Sledeće ročište zakazano je za 15. mart. Tada će biti prikazani snimci video-nadzora i ispitan svedok, a možda i sudski veštak, kao i stručni savetnik odbrane za oblast sudske medicine.

Inače, okrivljeni za ubistvo je posle zločina neko vreme bio u bekstvu, a uhapšen je u inostranstvu.

- Bojan J. je posle zločina uspeo da pobegne, a policija ga je 1. februara 2023, nekoliko dana posle ubistva, uhapsila u hostelu u mestu na granici između Austrije i Nemačke. Posle hapšenja on je prebačen u Srbiju - podseća izvor.

Kako su ranije ispričali poznaici ubijenog vlansika menjačnice, ubica i on su dugo sarađivali i Jovan je odlučno poznavao ubicu.

- Slepo mu je verovao. Nikome inače nije dolazio na noge, samo onima sa kojima je bio u najboljim mogućim odnosima - rekao je izvor za Kurir.

(Kurir.rs - Dnevnik)