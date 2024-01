ŠOK! KAVČANIN UBIO SVOG OCA U SURČINU DOK JE BIO NA POTERNICI: Vrzića Slovenci terete za planiranje atentata na svedoka-saradnika

Visokopozicionirani pripadnik kavačkog klana iz Beograda Filip Vrzić (37), protiv kog je slovenačko tužilaštvo pre nekoliko dana podiglo optužnicu zbog sumnje da je planirao atentat na svedoka-saradnika, ubio je svog oca u Surčinu.

Kako Kurir saznaje, Vrzić je, dok je bio na poternici Slovenije, u septembru 2023. u porodičnoj kući nasmrt pretukao oca Dejana (68) metalnom šipkom. Kako smo tada pisali, Vrzić je povredio i majku.

- Dejanu su bile smrskane kosti lica i lobanja, a majka je lakše povređena. Prevezeni su u bolnicu, ali je Dejan pet dana kasnije, 24. septembra, umro, dok je njegova žena otpuštena iz bolnice. Filip je posle premlaćivanja roditelja legao da spava, a policija ga je zatekla u krevetu - podseća naš izvor.

Komšije Vrzića su ispričale za Kurir da on nije ranije živeo tu, a da je kod roditelja bio poslednjih godinu dana.

- Najbolje bi bilo da nestane, da se iseče na sitne komade, koji mogu da stanu u mlin za meso, pa da ga mlevenog bacimo u more ili da ga raspemo po šumi. Samo se pobrinite da imate nekoga spremnog da nam donese mašinu ili kiselinu, a još bolje da to i sameljemo i rastvorimo. Mogao bi da bude i živi kreč, ali ne bi pojeo sve kosti - napisao je, navodno, Marinković Vrziću.

- Problematičan je oduvek. Lečio se i od bolesti zavisnosti. Pre oko godinu dana se vratio i strahovali smo za bezbednost. Retko je izlazio na ulicu, ali kad izađe, trčao bi mokar i blatnjav na 40 stepeni - ispričale su komšije i dodale da je kobnog dana Filip posebno pobesneo kada je shvatio da su komšije zvale policiju.

- Mislio je da je žena iz lokala u blizini njegove kuće zvala 192. Lupao joj je na prozor i prava je sreća da nju nije dohvatio. Sada nam je jasno i zbog čega je imao takvu reakciju. Praktično je bio begunac, krio se, i policija mu nikako nije bila potrebna - pričaju komšije.

Inače, Filip Vrzić važi za opasnog i visokorangiranog pripadnika kavačkog klana, sa odbeglim Radojem Zvicerom na čelu. Njegovo ime, kako su pisali mediji iz Slovenije, našlo se u Skaj prepiskama u čiji posed su došli istražitelji.

- Sve je počelo u maju 2020, kada je Darko Nevzatović, koji je bio u samom vrhu slovenačke ćelije kavačkog klana, odlučio da sarađuje sa policijom. Smatrajući Nevzatvovića izdajnikom, njegovi dojučerašnji saradnici počeli su da prave planove da ga likvidiraju. U planove je, navodno, aktivno bio uključen i Filip Vrzić. Međutim, svi planovi su im propali jer je Nevzatović kao najvažniji svedok protiv kavačkog klana u Sloveniji imao policijsku zaštitu - objašnjava izvor.

Tužilac Jože Levašič podigao je pre nekoliko dana optužnicu protiv braće Nenada (52) i Koste Tabakovića (48) zbog umešanosti u planiranje ubistva Darka Nevzatovića. Likvidaciju su, kako se navodi u optužnici, naručili Dragan Knežević (42) iz Crne Gore, a umešani su i državljani Srbije Filip Vrzić (37) i Mirko Marinkovič (25), kao i Hrvat Marko Škerbec (30).

- Kosta Tabaković je u Italiji osuđen za šverc droge i već je odslužio kaznu. Nenad Tabaković je jedan od optuženih u slučaju slovenačke ćelije kavačkog klana, ali mu se ne sudi zbog ozbiljnih zdravstvenih problema. Filip Vrzić je u pritvoru u Srbiji jer je u septembru u Surčinu ubio oca, a Dragan Knežević je u novembru 2023. uhapšen u Francuskoj zbog optužbi za ubistvo, trgovinu drogom i druga krivična dela. Oni će verovatno ostati nedostupni za slovenačko pravosuđe - navodi slovenačka Večer.

Išao sam kod Vrzića u Beograd

Darko Nevzatović je u programu zaštite svedoka-saradnika i sa porodicom je preseljen u inostranstvo. Imao je važnu ulogu u slovenačkoj ćeliji kavačkog klana, osumnjičenu za šverc droge na međunarodnom nivou. Međutim, u maju 2020. on je odlučio da policiji otkrije aktivnosti ove kriminalne grupe i postao je tajni agent. Nevzatović je već svedočio na suđenju u Sloveniji protiv "kavčana".

Darko Nevzetović svedoči preko video linka foto: screenshot 24ur

On svedoči putem video-linka, ekran je potpuno zamagljen, a glas mu je izmenjen. Tokom jednog svedočenja ispričao je "da je pristao da sarađuje s policijom da bi sačuvao život, te da je to bio jedini način da izađe iz klana". On je objasnio da je imao dve firme za transport legalnog i ilegalnog tereta, kao i nekoliko vozača. Kako je pojasnio, Filip Vrzić mu je bio nadređeni.

- Morao sam da idem u Srbiju da se sastanem sa Vrzićem, koji je bio besan. Rekao je da je grupi ukraden kokain vredan 1,5 miliona evra. Vrzić me je tada pitao "da li sam s njim" i morao sam da kažem da jesam, nisam imao izbora - svedočio je Nevzatović.

Darko Nevzatović je ispričao u sudu u Ljubljani i da je prevozio keš od droge, te da je jednom prilikom, kada je on vozio kamion, nestalo 60.000 evra, a drugi put, kada je vozio njegov kurir, nestalo je 25.000 evra.

- Filip Vrzić me je zvao u Beograd i rekao da moram da vratim izgubljeni novac. Zapretio mi je da će naći drugi način da im vratim pare ako to ne učinim sam. Tvrdio sam da nisam ukrao, a on je hteo da proveri to i terao me je da idem na detektor laži. Nisam pristao, jer nisam znao gde će se testiranje obaviti i ko će upravljati poligrafom, a moj kurir je išao na test. Poligraf je pokazao da on nije ukrao pare, ali je ipak morao da im vrati 25.000 evra - posvedočio je.