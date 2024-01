KAKO JE BMW ZAVRŠIO KOD ŽRTVE KLANA: Evo šta je Ranko Eskobar pre ubistva ispričao u istrazi protiv Belivuka i Miljkovića

Protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, kao i njihovih supruga Bojane i Tanje, podignuta je optužnica za pranje novca zbog sumnje da su novac stečen kriminalnim aktivnostima ulagali u nekretnine, satove i automobile. U svojstvu svedoka tokom istrage u Tužilaštvu je saslušan i Ranko Radošević zvani Ranko Eskobar, koji je ubijen 9. marta prošle godine u beogradskom naselju Rušanj, a koji je slovio za vođu takozvanog nikšićkog klana.

Radošević je tokom saslušanja najpre govorio o svom automobilu "BMW I3" koji je od njega kupio Zdravko Radojević, za čiju smrt se tereti klan Belivuk-Miljković.

"Vozio ga je neko vreme, jedno godinu, ili godinu i po dana. Nakon toga ga je pozvao neki njegov poznanik i pitao ga može li da doveze taj auto kod njega na plac, jer ima kupca koji hoće da uzme auto za 'ženu ili za kumu', ne seća se tačno. Na pitanje javne tužbe kako se zove taj njegov prijatelj, svedok je odgovorio da je on sada pokojan. Po molbi tog prijatelja, auto je odvezao do restorana 'Tara' u Borči i pokazao ga Zdravku Radojeviću. Pre nego što je dao Zdravku auto, pitao je druga može li dati auto Zdravku, na šta mu je drug potvrdio da može. Zdravka nije lično poznavao, znao je da radi sa kolima. Dao mu je auto, a Zdravko mu je rekao da će regulisati za pare za dva do tri dana", navodi se u iskazu.

Nakon tih par dana našao se ponovo sa Zdravkom koji mu je rekao da još nije dobio odgovor, i da će on to regulisati, nakon čega se više nikad nije javio. Auto je trebalo da preproda, ali mu se izgubio trag, kako njemu, tako i kontaktu koji je dobio od tog druga koji ih je povezao.

Radošević je izjavio da je iz medija saznao gde je njegov auto, da su ga zvali u policiju, i tamo je dao izjavu. Istakao je da nestanak vozila nje prijavio.

"Isticala mu je registracija, pa je mislio da će se svakako neko pojaviti sa automobilom kod registracije, i da bi tako došao do auta. Na pitanje da li se raspitivao gde je Radojević, svedok je izjavio da jeste, jer imaju nekih zajedničkih drugova koji rade sa kolima, ali mu nisu ništa rekli. Na pitanje da li je sačinjavao neki dokument kada je predao Radojeviću auto, svedok je izjavio da nije, već mu je predao auto na poverenje", navodi se dalje u iskazu Radoševića.

Radošević je izjavio da Marka Miljkovića i Veljka Belivuka ne poznaje.

Na pitanje Miljkovića kada su se Zdravko Radojević i on našli, Radošević je odgovorio da je to bilo leto 2020. godine.

"Na insistiranje da kaže kako se taj drug zvao, Radošević je rekao da je auto vozio i Zdravko Miljenović, a on je živ, pa neka ostane da je Miljenović vozio auto", rekao je svedok.

U primedbama Marko Miljković je izjavio da je Radoševićev iskaz konfuzan kao i da je sa Zdravkom Radojevićem bio drug, i da je to i danas.

Radošević je izjavio i da on nije prodao auto Marku Miljkoviću.

Potvrđena nova optužnica protiv klana Belivuk

Podsetimo, tokom prošle nedelje potvrđena je nova optužnica protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, njihovih supruga i ostalih optuženih.

Optužnicom su, pored Miljkovića i Belivuka, obuhvaćeni i Bojana Belivuk, Tanja Miljković, Filip Ivanovski, Marija Milutinov i Snežana Đorđević, zbog više krivičnih dela pranja novca za dela izvršena u periodu od 2015. do 2020. godine.

Okrivljeni pripadnici ozloglašenog klana novac su ulagali u nekretnine, skupocene predmete, ali i automobile. Prilikom hapšenja kod njih je zaplenjen novac, ali se pretpostavlja da to nije ni deo novca koji su proteklih godina "zaradili" činjenjem krivičnih dela.

