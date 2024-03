"DECA ZAČETA NA CRNIM MISAMA SE KAO MALA ŽRTVUJU!" Šok tvrdnje novinarke o jezivom zločinu u Novom Sadu: SVE SE SADA POKLAPA

Dugo će trajati šok u javnosti posle nezampamćne tragedije u Novom Sadu. Mladi bračni par izvršio je samoubistvo, a pre toga, kako se sumnja, mladi roditelji su ubili svoja dva sina, dečake od jedne i tri godine.

Dok policija istražuje okolnosti ovog slučaja, javnost se sve više okreće spekulacijama da je ova tragedija povezana sa okultnim delovanjem, odnosno delovanjem sekte.

O ovoj tragediji govorili su Simonida Milojković, novinar i pisac, i Rajko Nedić, glavni urednik Kurira, u gostovanju u emisiji Puls Srbije.

- Ova porodica se potpuno uklapa u satanizam. Prvo, mlade godine. Satanizam vrbuje mlade ljude zato što im pruža neograničanu slobodu. Kroz te njihove crne mise, oni dobiju besplatan alkohol, dobiju i narkotike. Kako smo saznali, bili su heroinski zavisnici. Mladi su na tim crnim misama dobijali narkotike. Često se desi da se deca začeta na tim crnim misama, kasnije žrtvuju. Jer što je mlađe dete, to je žrtva ugodnija satani, tako oni veruju. To se potpuno uklapa. Drugo, ti simboli egipatske magije. Egipatska magija je najpoznatija magija na svetu iz koje su se kasnije izrodile čak i vlaška magija, vudu magija. Meni ovde nema dileme pogotovo zato što su posećivali satanističke sajtove, da je to nalog da se izvrši ubistvo i samoubistvo. Molim policiju stvarno da istraži ko je dao taj nalog - rekla je Milojković.

Nedić smatra da je na policiji da istraži kompjutere i spise i da utvrde da li su bili deo sekte i koje.

- Nažalost imali smo mnogo takvih sličnih slučajeva, da je na kraju zaključak da se radi o sekti. Zakonski je veoma teško to precizirati i procesuirati takve ljude. Zakon možda pretpostavlja neko navođenje na takvu odluku, znači da se izvrši neko samoubistvo i navođenje na takvu odluku, ali izuzetno je to teško dokazati. Ipak na policiji je da istraži pre svega te spise, kompjuter, ako su imali mobilne telefone, sve njihove kontakte - rekao je Nedić.

