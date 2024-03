U SRBIJI ZA 6 GODINA UBIJENO 5 BORACA! Stefan Savić ubijen na Dorćolu, a pre njega nastradali i ovi MMA borci i kik-bokseri

Stefan Savić (23) talentovani MMA borac i reprezentativac Srbije koji je ubijen 25. februara nakon svađe sa osumnjičenim fudbalerima Vasilijem Gačevićem (23) i Markom Daničićem (23), nažalost nije jedini koji je u poslednjih nekoliko godina ubijen.

Minulih godina brojne Savićeve kolege su se našle na meti napadača. Nekoliko njih doživelo je podjednako tragičnu sudbinu kao i mladi talentovani MMA borac, dok su neki od njih bili ranjeni.

Takođe, pojedini MMA borci i kik-bokseri zagazili su u kriminal i otišli van sporta, iako su im predvi]ali blistave sportske karijere, pa su hapšeni zbog raznih kriminalnih dela. Neki od njih, kao što je osumnjičeni Stefan Milojević bili su na čelu ozloglašenih bandi.

Pa da podsetimo, Stefan Savić brutalno je ubijen nakon svađe sa osumnjičenim fudbalerima. Dosadašnja istraga utvrdila je da su Gačević i Daničić imali pomagača kobne večeri, kao i da su zločin iz osvete planirali pet meseci. Detaljno su isplanirali ubistvo, ali i plan bekstva, s obzirom da su pre zločina skinuli sa računa sve pare koje su imali. Takođe, istragom je nađena njihova krvava odeća u jednom stanu kod Đerma, a sumnja se da su se nakon toga razdvojili. Ubistvo MMA borca snimile su nadzorne kamere, a na snimcima se jasno vidi kako se osumnjičeni iživaljavaju nad žrtvom dok leži na asfaltu. Nakon zločina, osumnjičeni fudbaleri su pobegli i od tada policija traga za njima.

- Joksimović je pogođen hicima u grudi i pao je na zemlju. Prijatelji i konobari iz lokala pritrčali su mu, ali je on obilno krvario. U toj gužvi Aleksa Miloradović, zvani Leka (25), iskoristio je priliku i pobegao na motoru, međutim on je uhapšen iste večeri - podseća izvor.

- Te kobne večeri bio je kod mene, celo veče smo pričali i planirali kako da proslavimo njegov 23. rođendan. Posle toga je krenuo kući, bio je sa drugom, sa njim je krenuo nazad u stan kod oca. U povratku je svratio do trafike. Kupio je dva piva i cigare, verovatno je hteo da nazdravi sa ocem pošto mu je rođendan. U blizini zgrade, naišao je na trojicu žandarma, kolege njegovog oca, videli su ga i znali su ko je on - ispričala je ona.

- Prozori su se zatresli kad je zapucalo, a onda sam čula viku: "Zovite policiju, ubiše ga, jao..." To je vikao radnik teretane koji je prvi pritrčao do BMW u kojem je bilo Savić - ispričala je tada za Kurir žena ispod čijeg prozora je došlo do vatrenog obračuna.

Izboden dok su mu pljačkali kola

Saša Perkić, bivši srpski MMA borac 18. januara 2017. povređen je nakon što su ga dvojica Afroamerikanaca stara oko 20 godina tada napala nožem. Naime, napad se dogodio u trenutku kada su osumnjičei pokušali da ukradu automobil MMA borcu u Nju Berlinu u američkoj državi Viskonsin.

bivši mma borac saša perkić foto: Pritnscreen/Facebook

- Video sam kombi, koji je išao velikom brzinom, pa sam očekivao da će samo proći. Međutim, dvojica su izletela iz njega i pokušala da mi otmu auto. Napali su me, pokušao sam da se branim. Jednog sam bacio na zemlju i udario ga, ali sam tada osetio bol u ramenu. Prvo sam pomislio da me drugi napadač udara, ali me je on zapravo ubo nožem - rekao je nakon napada bivši MMA borac i dodao da je tada imao deset ubodnih rana. Hospitalizovan je u lokalnu bolnicu, ali pre toga pljačkaši su pobegli.

Inače, Perkić je u septembru te godine preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima. Naime, prvo je bila vest da je bivši sportisa ubijen u lokalnom obračunu, ali je porodica to kasnije demantovala, tvrdeći da je Perkić prirodno preminuo.