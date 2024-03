ADVOKAT NAPADNUT U KANCELARIJI! Pomahnitali otac upao i počeo da ga udara: "VIKAO JE 'IŠČUPAĆU TI SRCE, A SVE ZBOG OVOGA'"

Ranđelović je, prema nalazu lekara zadobio lake telesne povrede u predelu abdomena i ogrebotine na genitalijama jer ga je napadač prvo udario u predelu stomaka, a zatim uz reči pretnje da će ga ubiti stisnuo i vukao za genitalije.

„Vikao je ’Iščupaću ti srce’, vređao i psovao i pretio da neće na ovome da se završi. A sve to samo zato što je došlo vreme za naplatu troškova postupka, shodno važećoj advokatskoj tarifi“, kaže za Kurir Ranđelović.

Šezdesetogodišnji Goran J. iz Leskovca, koji je napao Ranđelovića, priveden je i procesuiran od strane nadležnih organa, potvrđeno nam je u Policijskoj upravi Leskovac.

Nezvanično saznajemo u policiji da je prijavljeni ranije već napadao drugog advokata.

Inače, Ranđelović je zastupao njegovog sina u krivičnom postupku, koji još uvek nije pravnosnažno okončan, i u toku je drugostepeni postupak po žalbi.

Klijent je okrivljen za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i napuštanje lica povređenog u saobraćajnoj nezgodi.

„Napadi na advokate su sve češći, ne samo u Leskovcu, već u celoj zemlji. Smatram da ovakav vidu napada od strane bilo kog lica predstavlja zapravo napad na celu advokaturu. Znam za mnoge moje kolege kojima je prećeno, koji su fizički i verbalno napadani, ali iz nekog razloga o tome ćute. Ovakvi napadi utiču na nezavisnost advokature, kao i na bezbednost lica koja se bave pružanjem pravne pomoći. Mislim da bi trebalo svi da se zapitamo da li je normalno da u zemlji u kojoj postoji vladavina prava napadači mogu upasti u poslovne prostorije advokata i napasti ga čak i kad nisu njegovi klijenti“, zaključuje Ranđelović.

Ovo nije prvi zabeležen slučaj napada na advokate u Leskovcu.

Podsetimo, Osnovni sud u Leskovcu osudio je u martu prošle godine pravosnažno Leskovčanina Aleksandra Stojkovića(32) na tri meseca zatvora zato što je u oktobru prethodne godine pretio smrću advokatu Aleksandru Mladenoviću iz advokatske kancelarije „Gandi“.

Advokat Mladenović je kazao da je zadovoljan presudom.

“Mogu da kažem da sam zadovoljan efikasnošću postupka i činjenicom da je pravosudni sistem počeo da štiti advokaturu kao profesiju. Verujem da će se sa osudom izvrsioca na kaznu zatvora u trajanju od 3 meseca prema istom postići svrha kažnjavanja i uticati na njega da ubuduće ne vrši ista ili slična krivična dela”, poručuje Mladenović.

Podsetimo, Stojković je uhašen nakon što je tog dana došao do advokatske kancelarije i pretio Mladenoviću da će „do večeras da ga izrešeta“.

Pozadina ovog sukoba je bila zapravo u postupku koji se vodi pred leskovačkim sudom protiv njegove bivše supruge nakon što se u medijima pojavio snimak na kome se vidi kako krvnički tuče maloletnu decu, a koji je uznemirio celu srpsku javnost.

Mladenovićeva kancelarija zapravo brani njegovu bivšu suprugu optuženu za nasiljem nad decom.

Ni nakon dve i po godine ovaj slučaj nije okončan pred Osnovnim sudom u Leskovcu.

A u februaru 2021. godine, uhapšen je Leskovčanin A.M. (41) jer je kamenom oštetio vozilo jednog advokata iz ovog grada. Za to je, kako je tada saopštila policija, dobio novčanu dobio naknadu od četrdesetogodišnje I.F. koja je takođe bila uhapšena zbog podstrekivanja.

Godinu dana ranije, automobil advokatice Vesne Sokolović iz Leskovca izgoreo je u noći između srede i četvrtka ispred njene kuće u Radanskoj ulici.

Incident se dogodio između jedan i dva iza ponoći, a policija je saopštila da je poliven benzinom i zapaljen.

Sokolović je tada kazala novinarima da sumnja da joj je uutomobil zapaljen jer zastupa žrtvu nasilja u partnerskim odnosima.