PAS JE U NOĆI UBISTVA ZAVIJAO, A SAD LEŽI TUŽAN: Sablasna atmosfera i tužna slika ispred kuće strave u Novom Sadu! "SIJALICA GORI"

Drugi dan nakon stravičnog ubistva koje se dogodilo u Vidovdanskom novosadakom naselju kada je Nikola T. (54) u ponedeljak bušilicom ubio suprugu Gordanu T. (52), deluje kao da je život stao. Atmosfera u ulici ledi krv u žilama, a posebno je tužna slika ispred kuće strave.

Sijalica na tremu i dalje gori, veš, sada već suv i dalje visi na štriku, a porodični pas nepomično leži u travi.

- On je jako tužan, zavijao je celu noć posle ubistva. Od idiličnog života porodice, ostao je samo on, verni prijatelj, i obrisi nekada mesta gde je živela srećna porodica - rekao je jedna od retkih komšija koje smo zatekli u ulici u kojoj je zavladala sablasna stmosfera.

- Ne možemo više ni da se prisećamo tih slika od ponedeljka popodne - policija, sirene, forenzičari... Kao u nekom horor filmu je bilo. I dalje nam odzvanjaju jecaji njihovih ćerki, koje su ostale bez majke, ali i bez oca - dodaju komšije.

Komšinica koja živi pored kuće u kojoj se dogodilo ubistvo nije bila voljna da da da bilo kakvu izjavu osim da su se mnogi prethodnih dana pravili kao prijatelji porodice i dobre komšije.

Podsetimo, Nikola T. u ponedeljak je najpre bušilicom udario ženu Gordanu T. u glavu u njihovoj kući, a kada se žena onesvestila izbušio joj je lobanju tom istom bušilicom. Potom je na sebe vezao cigle i blokove i odvezao se na Temerinski most, odakle je posle sat vremena pregovora sa policijom skočio. Međutim, on je preživeo i bez težih povreda je prevezen u KC Vojvodine.

- On nije životno ugrožen i u četvrtak će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu. On je priznao da je ubio suprugu, to je sam rekao policajcima tokom pregovora na mostu - podseća naš izvor

