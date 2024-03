IZ DUNAVA IZVUČEN AUTOMOBIL KOJI JE ZAPALJEN I GURNUT U REKU: Progovorile i komšije - jedna stvar ostaje MISTERIJA

Automobil "ford fiesta" koji je jutros zapaljen i gurnut u Dunav u naselju Ribnjak u Novom Sadu iz vode su izvukli vatrogasci.

Iako je prva informacija bila da je automobil bio na obali dok je goreo, iz dobro obaveštenog izvora saznaje se da je automobil do pola bio zaronjen u reku de da se delimično već bio ugašen kada su vatrogasci stigli na lice mesta.

Sve se odigralo jutros oko 6 časova. Požar su prijavili građani.

Vatrogasci su se nakon gašenja vratili u bazu, ali su posle nekoliko sati dobili poziv od policije da izađu ponovo na lice mesta i da vozilo izvuku na obalu sa čekrkom.

Komšije koje žive u neposrednoj blizini mesta gde je pronađen zapaljeni automobil, kažu da nisu videli ništa čudno to jutro kada je automobil planuo, ali da je većina njih spavala kada se to dogodilo. Kako smo već pisali, automobil je otuđen najverovatnije u toku noći i to ispred kuće u Sremskoj Mitrovici koja pripada sinu vlasnice automobila.

Oni do dolaska policije nisu ni znali da im je automobil ukraden, a šokirali su se kada su čuli da je pronađen zapaljen u reci oko 80 kilometara daleko od njihove kuće.

Forenzičari su obavili uviđaj, a ispituju se sve okolnosti događaja kao i mogućnost da je automobil povezan sa izvršenjem nekog krivičnog dela.

