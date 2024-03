"NEĆU IH VIŠE GLEDATI ISTIM OČIMA" Kurir televizija u Lazarevcu sa prijateljima osumnjičenih za ubistvo u Padinjaku (VIDEO)

Slučaj koji je potresao celu Srbiju je zločin koji se dogodio u Kazneno popravnom zavodu Padinska skela, gde je od posledica seksualnog i fizičkog zlostavljanja preminuo 74-godišnji penzioner Stanimir Brajković iz Mladenovca.

Srećko Stefanović (20), Saša Stanković (20) i Dalibor Petrović (22), trojica su osumnjićenih za brutalno prebijanje i silovanje penzionera iz Mladenovca.

foto: Privatna Arhiva

Tragom osumnjičenih, reporter Nemanja Živković zajedno sa ekipom Kurir televizije otišli su u Lazarevac i razgovarali sa prijateljima osumnjičenih.

- Ja sam stariji od Srećka 2 do 3 godine i on mi je prijatelj od malih nogu. Srećko i Dalibor nisu bili toliko problematični, nisi pravili probleme ne znam koje. Jesu sirotinja velika, krali su, ali da su nekoga prebili ili maltetirali to nikada. Oni i kad popiju, sede kod kuće. Skupe se par drugara i tamo piju, ali nikad nije bilo problema - rekao je prijatelj i dodao:

- Oni imaju obično neke male kazne zatvora od 2 meseca do 8 meseci, što nisu imali vozačku dozvolu. Koliko ih ja znam oni gledaju što pre da izađu napolje. Srećko ima ženu i usvojio je dvoje njene dece. Dalibor ima četvoro dece i peto mu je na putu. Ovo što se desilo... ne mogu da ih gledam takvim očima. Srećko ima majku i očuha. Mučio se u životu, ali nije pravio probleme osim dve do tri krađe.

- Da se ispostavi da je tačno to što mediji pišu i da ga vidim gledao bih ga drugim očima - zaključio je prijatelj Srećka.

04:47 UHVATILI SU SE POGREŠNOG DRUŠTVA! Prijatelji osumnjičenih silovatelja iz zatvora u Padinjaku: NEĆU IH VIŠE GLEDATI ISTIM OČIMA

Drugi prijatelj trojice osumnjičenih istakao je da su se promenili nakon što su našli novo društvo.

- Kako se uhvatio dečko sa ovim novim društvom skrenuo je, sve je gori i gori - rekao je.

foto: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:47 UBIJEN PENZIONER BIO U ZATVORU JER JE UNUK BACAO PETARDE! Kurir ispred KP Padinska Skela: Ovi detalji krve led u žilama