SASLUŠANI MILICAJCI ZBOG PRIMANJA MITA: Sumnjiče se da su od vlasnika radnje u Beogradu uzeli 12.000 dinara da ne prijave prekršaj

U Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušani su osumnjičeni, komunalni milicioneri Nikola S. i Ivan A, kao i vlasnik samostalne zanatske radnje Branimir R, i svi su izneli svoje odbrane.

Kako je saopšteno iz tužilaštva Nikola S. sumnjiči se za krivično delo primanje mita za koje je zaprećena kazna zatvora od 2 do 12 godina, Ivan A. se sumnjiči za krivično delo zloupotreba služenog položaja za koje je zaprećena kazna od šest meseci do pet godina zatvora, a Branimir A. za krivično delo davanje mita, za koje je takodje zaprećena kazna od šest meseci do pet godina zatvora.

- Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Nikoli S. i Ivanu A. odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu - navodi se u saopštnju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako se dodaje, sumnja se da su Nikola S. i Ivan A. prilikom kontrole samostalne zanatske radnje uočili prekršaj koji nisu evidentirali i na taj način omogućili vlasniku Branimiru R. da stekne imovinsku korist za iznos učinjenog prekršaja.

- Nikola S. je, kako se sumnja, zahtevao i primio novac od Branimira R. u iznosu od 12.000 dinara kako ne bi prijavio uočeni prekršaj - navodi se iz tužilaštva.

