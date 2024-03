UŽIVO! SUĐENJE BELIVUKOVOM KLANU Prikazane slike Radojevića i poruke Miljkovića: Sve su krvnici bili, ne neki civili (FOTO)

Suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim optuženim pripadnicima njihove kriminalne grupe, koja se tereti za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, otmice, kao i jedno silovanje na stadionu FK Partizan, nastavljeno je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu izvođenjem dokaza sa Skaj komunikacije. Preko ove aplikacije, kako tvrdi tužilaštvo, osim poruka, pripadnici klana razmenjivali su i fotografije brutalno mučenih i ubijen žrtava, koje su potom samlevene u kući u Ritopeku i bačene u Savu.

Izvođenju dokaza sa Skaj aplikacije, u sudnici prisustvuju i trojica svedoka saradnika Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević, koji su učestvovali u zločinima, ali su pristali da priznaju sve i sklope sporazum o svedočenju sa tužilaštvom.

15.03 - Belivuk: Svaka poruka može da se menja

Za reč se javio Belivuk.

Belivuk: Svaka poruka može da se menja, da se prekucava. Ako dozvolite da saradnica dva puta klikne na poruku i doda slovo, pisaće to slovo, ovde lako u sudnici možemo da dokažemo da ove poruke mogu da se prekucavaju. Izjava tužioca Saše Ivanića da je ovo izvornik je fikcija, naučna fantastika. Nikada svedoci saradnici u svojim lažima nisu rekli da smo pisali na engleskom, a prošli put su izvođene poruke na engleskom. Uopšte me ne interesuje da li je to menjano ovde, u Engleskoj ili Belgiji.

14.54 - Prikazane slike Radojevića i poruke Miljkovića

Sudija je saopštila da se sada nastavlja sa gledanjem, čitanjem i slušanjem dokaza sa Skaja.

Prvo su prikazane slike Zdravka Radojevića, u narandžastom duksu, vezan sivom trakom preko usta.

Bojan Hrvatin: Ovo su slike u kući, Zdravka Radojevića, dok ga pripremamo za lažnu pucnjavu na kuću. Na ostalima je on u klanici.

Prethodno, u sudnici su prikazane i poruke od 24. decembra 2020.

Prema optužnici, fotografije ubijenih uz sledeće poruke poslao je Marko MIljković.

- To je to što nam treba brate da ne ostanemo bez njih

- Sutra ću da počnem da prebacujem slike i da ga zaštekamo. Sve su krvnici bili ne neki civili

14.50 - Budimir se pojavio

Za reč se javio optuženi Miloš Budimir, koji je zbog stomačnih tegoba izostao sa nekoliko prethodnih suđenja.

Budimir: Zante i sami šta mi se desilo prošli put. Samo imam ispravke na transkripte, neću polemisati o vašoj penziji.

14.45 - Advokat Perendija se pobunila jer sudija ide u penziju, suđenje se ipak nastavlja

Za reč se odmah na početku javila advokat Miljana Perendija.

- Sudija mi smo iz medija saznala da vi idete u penziju, ali mislim da bi trebalo da znamo šta se dešava. Mislim da su sva suđenja nepotrebna i da gubimo vreme, jer će suđenje pred novim sudijom morati da krene iz početka, osim ako ne postoji neki dogovor da se na brzinu pregleda Skaj i saslušaju svedoci sradnici. Ne znam šta je vama u planu. Izvinjavam se okrivljenima koji su u pritvoru, ali šta ako dođe novi sudija koji nikada nije video svedoka saradnika i da se to čita? Da nisu objavili to, pa da se pravimo da se ništa ne dešava, ali šta vi možete da završite u ovom predmetu u narednih mesec dana. Jedino ako imate neka saznanja da ćete ostati, pa da nastavimo, u suprotnom je to maltretiranje nas. Koliki su troškovi dovođenja, advokata po službenoj dužnosti? - predložila je advokat Filipa Ivanovskog da se suđenje odloži.

Tužilac je naveo da tužilaštvo nema predlog i da postoje uslovi za održavanje pretresa i da nema razloga da se polemiše o odlasku u penziju sudije. Sudija Vinka Beraha Nikićević je navela da je tačno da njena sudijska funkcija prestaje 29. aprila.

- U ovom momentu ja sam i dalje sudija i diskutovanje o tome da li sudija ide u penziju ili ne ne treba da bude predmet diskusije u sudnici, niti smetnja da se suđenje održi. To što sudija odlazi u penziju nije razlog za neometano vođenje postupka - navela je sudija.

Suđenje se, odlukom veća, nastavlja i da se gledaju i slušaju dokazi sa Skaj aplikacije.

14.34 - Počinje suđenje

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo sa prozivanjem svih prisutnih, dvojice tužilaca za organizovani kriminal, optuženih, njihovih branilaca, svedoka saradnika, kao i zastpnika oštećenih porodica.

14.06 - Pripadnici klana u dva odvojena konvoja dovedeni u sud

Pripadnici klana, koji borave u pritvoru u Centralnom zatvoru u Bačvanskoj, uz sirene i u pratnji Žandarmerije u dva odvojena konvoja prebačeni su u zgradu suda u Ustaničkoj ulici. Oni su sprovedeni uz sirene, a saobraćaj je povremeno obustvaljan.

Inače, na prethodnom suđenju i u samoj sudnici bile su pojačane mere obezbeđenja, zbog navodnih pretnji na koje su se žalili svedoci saradnici, a za koje tvrde da im ih upućuju pripadnici klana.